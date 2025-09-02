УкраїнськаУКР
На украинском рынке проснулся ажиотаж: топ-10 автомобилей

Toyota RAV4

Украинский автомобильный рынок продемонстрировал уверенный рост продаж новых машин, подпитываемый ажиотажным спросом. Статистика определила топ-10 самых популярных автомобилей – в основном это производители недорогих моделей.

Список лидеров, который состоит из 10 позиций, публикует организация Укравтопром. Среди лидеров, как всегда, доминируют производители недорогих автомобилей с известными именами.

Всего в августе 2025 года украинцы купили около 6,8 тысяч новых машин. Этот результат на 5% превышает показатели июля 2025 года.

BYD Atto 2

Самые популярные новые автомобили украинского рынка:

  1. Toyota – 999 шт.;
  2. BYD – 860 шт.;
  3. Renault – 529 шт.;
  4. Volkswagen – 527 шт.;
  5. Skoda – 407 шт.;
  6. Hyundai – 393 шт.;
  7. BMW – 337 шт.;
  8. Honda – 328 шт.;
  9. Suzuki – 231 шт.;
  10. Audi – 225 шт.

Среди 10 лидеров рынка 8 компаний предлагают доступные машины – в особенности украинцев интересуют в последнее время электрокары BYD. Покупателей не пугает низкое качество, но привлекают низкие цены.

