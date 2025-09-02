УкраїнськаУКР
русскийРУС

Новую бюджетную модель Hyundai показали до премьеры. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
159
Hyundai Concept Three

Новая бюджетная модель Hyundai Ioniq 3 готовят к премьере как недорогой электрокар следующего поколения. Автомобиль показали официально перед премьерой, но интрига еще сохраняется.

Видео дня

Как стало известно Autocar, новый Hyundai Concept Three покажут на выставке IAA 2025 в Мюнхене. Это предвестник серийного автомобиля, который унаследует эффектный дизайн.

Официальной информации об имени производственного электрокара нет, однако Concept Three намекает, что новинку назовут Ioniq 3.

Hyundai Ioniq 3

Производитель делает ставку на европейский рынок, где новинка будет позиционироваться выше Hyundai Inster. Скорее всего, новую модель Hyundai построили на базе бюджетного кроссовера Kia EV3.

Ориентировочная цена Ioniq 3 – до 30 000 долларов. Электромобиль может получить несколько вариантов мощностью до 300 л.с. Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300-400 км могут предложить покупателям в зависимости от модификации.

Как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, к премьере готовят новый недорогой автомобиль от Mercedes.