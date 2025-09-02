Новую бюджетную модель Hyundai показали до премьеры. Фото

Новая бюджетная модель Hyundai Ioniq 3 готовят к премьере как недорогой электрокар следующего поколения. Автомобиль показали официально перед премьерой, но интрига еще сохраняется.

Как стало известно Autocar, новый Hyundai Concept Three покажут на выставке IAA 2025 в Мюнхене. Это предвестник серийного автомобиля, который унаследует эффектный дизайн.

Официальной информации об имени производственного электрокара нет, однако Concept Three намекает, что новинку назовут Ioniq 3.

Производитель делает ставку на европейский рынок, где новинка будет позиционироваться выше Hyundai Inster. Скорее всего, новую модель Hyundai построили на базе бюджетного кроссовера Kia EV3.

Ориентировочная цена Ioniq 3 – до 30 000 долларов. Электромобиль может получить несколько вариантов мощностью до 300 л.с. Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300-400 км могут предложить покупателям в зависимости от модификации.

