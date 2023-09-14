На СТО их не любят: самые проблемные б/у авто по цене до 9000 долларов

Низкая цена – в нашем случае 9000 долларов – привлекательная наживка при покупке б/у автомобиля. Но есть машины, которые в дальнейшем проведут больше времени на СТО, чем на дороге. От этих моделей лучше отказаться.

OBOZREVATEL изучил вторичный рынок, отзывы покупателей, экспертов и специалистов станций технического обслуживания. Так получился список худших машин с пробегом, которые точно не стоит покупать.

Худшие б/у автомобили за 9000 долларов в Украине:

Dodge Dart;

Opel Astra;

Chrysler 200;

Citroen C3;

Dodge Journey.

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Dodge Dart

Неудачная попытка американской компании создать компактную модель по европейским правилам. Итог – короткий период производства и множество б/у Dart на рынке по ценам до 9000 долларов, которые никому не интересны.

Opel Astra

Модель позапрошлого поколения (2009-2015 гг.) считается неудачной. Основные жалобы владельцев приходятся на частые поломки двигателей и кондиционера. В машине постоянно возникают поломки, которые буквально замыкают ее на СТО.

Chrysler 200

Премиальный седан очень привлекательно выглядит, но в производстве модель продержалась лишь пару лет. Причины – высокая цена и слишком низкие рейтинги надежности. На вторичке автомобиль сильно подешевел, в продаже много предложений до 9000 долларов. Но лучше выбрать что-то другое.

Citroen C3

Покупателям эта модель (хэтчбек второго поколения) не понравилась. Собственно, как и владельцам, которые теперь пытаются избавиться от машины на вторичном рынке. Из-за этого цены падают привлекательно низко. Эксперты оценивают надежность модели на уровне 50%. Это очень далеко от лидеров класса.

Dodge Journey

Популярная машина в Украине на вторичке. Б/у Dodge Journey из США много ввезли в нашу страну, теперь в продаже часто попадаются экземпляры в разном состоянии. Мало того, что сама по себе машина с точки зрения надежности очень посредственна, так еще и почти все они побывали в ДТП еще на территории США. Подумайте дважды.

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