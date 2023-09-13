Самые дешевые автомобили в Украине по цене нового iPhone 15: машины за 1000 долларов

Новый iPhone 15 представлен официально. Средняя цена смартфона линейки – 1000 долларов. Но в Украине это категория самых дешевых автомобилей на вторичке. Предлагаем ознакомиться с лучшими машинами на рынке по цене мобильного телефона.

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OBOZREVATEL проверил цены на б/у автомобили. При этом все они – зарубежного производства, поэтому ни одного ЗАЗа в списке нет. Обошлось также без ВАЗов, ГАЗов и прочих АЗЛК. Только самые известные имена.

Самые дешевые авто в Украине по цене iPhone 15 до 1000 долларов:

Renault 19;

Ford Sierra;

Mazda 626;

Ford Scorpio;

Opel Omega.

Renault 19

Французская элегантность. А еще – надежность, хорошее оснащение и дешевизна. Из других плюсов – коррозийная устойчивость и комфортный ход. Но осматривать машину необходимо очень внимательно.

Ford Sierra

Есть какая-то магия в старых моделях Ford – очень ликвидный товар на вторичке. Sierra 80х и 90х годов можно купить до 1000 долларов. Пробеги очень высокие – от 350 000 км, но на меньшее за такие деньги рассчитывать и не приходится.

Mazda 626

Японский семейный седан в продаже встречается реже своих европейских конкурентов. Но цены все равно низкие. Машина хорошая, но с запчастями могут быть проблемы.

Ford Scorpio

В свое время – невероятно престижная модель бизнес-класса. А сегодня – дешевый б/у автомобиль. Готовьтесь к пробегам в полмиллиона километров. Тем не менее, состояние часто удовлетворительное.

Opel Omega

Большой седан Omega – завсегдатай категории самых дешевых машин с пробегом. Их на рынке много, и пробеги у всех большие. Состояние редко бывает хорошим, но это все же автомобиль.

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