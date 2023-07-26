Бюджетный кроссовер Hyundai Creta попался до премьеры. Фото

Бюджетный кроссовер Hyundai Creta 2024 модельного года в обновленном виде попался на фото в ходе дорожных испытаний. Автомобиль с ценой до 20 000 долларов пользуется спросом у покупателей.

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Теперь, после промежуточного обновления, продажи модели вырастут еще сильнее. Ведь, по данным Canalcarros, не всем нравился неоднозначный дизайн Hyundai Creta.

Однако производитель еще не показал рестайлинговый кроссовер. Пока новинку поймали в закамуфлированном кузове, который не позволяет разглядеть внешность в деталях.

Тем не менее, через сетчатые вставки в камуфляжном чехле можно увидеть новые фары и фонари, решетку и воздухозаборники, передний и задний бамперы. Похоже, обновление выполнят в стиле старших моделей – Hyundai Santa Fe и Palisade.

В салоне Creta 2024 модельного года также ожидаются серьезные изменения. Корейская компания, как правило, не скромничает и даже в ходе промежуточных модернизаций полностью обновляет интерьер.

Силовые установки, скорее всего, останутся без изменений. Однако есть информация о том, что Creta впервые получит полностью электрическую модификацию.

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