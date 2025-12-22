На чем можно экономить в автозапчастях, а на чем – категорически нет

Владельцы автомобилей хорошо знают: содержание машины – это постоянные расходы. Со временем любой транспорт нуждается в замене деталей, и возникает логичный вопрос – как сэкономить и не потерять в качестве и безопасности?

OBOZ.UA обратился за практическими советами к генеральному директору и основателю компании AutoNova-D – крупнейшего в Украине склада запчастей и комплектующих для немецких автомобилей. Богдан Дука из самого центра индустрии поделился профессиональным мнением – не обошлось без неожиданностей.

Экономия как разумный подход

– Богдан, давайте сразу начнем с приятного вопроса, который интересует всех: как сэкономить без последствий? О чем можно не переживать в таком сложном механизме, как автомобиль?

– Во-первых, это альтернатива официальным сервисам. Обслуживание у дилеров нередко в разы дороже, чем в сторонних СТО. При этом, если найти надежную мастерскую с хорошими отзывами, качество услуг там не уступает официальному, а цена – значительно ниже. Главное, чтобы сервис предоставлял гарантию на выполненные работы.

Во-вторых, экономить можно на обслуживании автомобилей постарше. Зачастую машина со значительным пробегом не претендует на идеальное состояние. Если это не коллекционный раритет, устанавливать дорогие оригинальные запчасти не всегда целесообразно. Выбор проверенных аналогов среднего класса поможет сохранить баланс между стоимостью ремонта и остаточным ресурсом транспортного средства.

– А какой-нибудь универсальный лайфхак для всех? Вот чтобы сэкономить хоть сегодня, хоть завтра – при этом в любом автомобиле.

– Легко можно сэкономить на второстепенных деталях и элементах декора. Различные накладки, эмблемы, мелкие крепежи или декоративные панели не влияют на надежность автомобиля, но являются популярной статьей расходов. Даже неоригинальные варианты выполняют свою функцию и не представляют опасности.

На чем экономить категорически нельзя

– Где экономия превращается в риск? Уж точно никто не против потратить меньше денег, но как простому человеку сориентироваться в технических вопросах?

– В первую очередь экономия неуместна там, где речь идет о безопасности. Тормозная система, подвеска, рулевое управление, покрышки – это те части автомобиля, где нет места для компромиссов. Некачественные колодки, амортизаторы или шины могут стать причиной аварийных ситуаций. Экономия здесь – огромный риск.

– Если уж делать выбор, то лучше сэкономить на двигателе?

Вообще, двигатель и электроника – это сердце и мозг автомобиля, важнейшие системы. Для них не стоит искать дешевые варианты. Некачественные компоненты выходят из строя быстрее и могут повредить другие узлы. Отказ одного датчика или самый дешевый ремень ГРМ способны привести к капитальному ремонту. Это и близко не экономия, а задел под огромные расходы.

Еще – смазочные материалы и фильтры. Это мелочи, определяющие ресурс многих агрегатов. Низкокачественные масло или фильтр могут "убить" двигатель даже за несколько тысяч километров. Эти элементы отвечают за смазку, очистку и долговечность мотора, поэтому выбирать нужно ответственно.

– Чтобы упростить задачу читателям, для которых расходы на автомобиль часто оборачиваются напрасно потраченным временем и деньгами, давайте сформируем эффективный и максимально практичный совет от профессионала.

– Самая большая экономия – это регулярное техобслуживание. Когда за автомобилем ухаживают вовремя, все системы работают в штатном режиме, и дорогостоящие поломки просто не происходят.

К примеру, те же фильтры. Своевременная замена – простое, но эффективное решение, которое продлевает жизнь двигателя и других агрегатов. В AutoNova-D мы предлагаем более шести тысяч наименований фильтров – от оригиналов до нашей собственной марки AND, что позволяет каждому подобрать вариант под свой бюджет.

Удивительно, что такой простой аспект, который, казалось, лежит на поверхности, иногда остается без внимания. Все можно понять: кто-то откладывает это на потом, другие даже и не в курсе – никто не подсказал, а кто-то из-за других забот просто не вспоминает. А капитальный ремонт двигателя потом занимает все свободное место в голове и требует огромных расходов. На другие важные моменты в жизни человека просто не остается ресурсов. Хотя всего этого можно избежать.

– Выходит, "счастливый" автомобиль в некоторой степени является залогом спокойствия и равновесия в жизни человека?

– Конечно! Автомобиль – это эмоция, комфорт, радость свободы передвижения и даже просто инструмент для упрощения повседневных задач. Яркие понятия сочетаются с утилитарностью и практичностью. Видите, как интересно?

Каждая дорога – испытание для автомобиля, к которому он должен быть готов. Об этом владелец и заботится. Как в автоспорте – тандем пилота и болида – настоящая проверка взаимопонимания! А на фоне остается не для всех заметная, но важная работа команды технической поддержки.

Автоспорт – это лучший тест для автомобиля. На трассе проверяется каждая деталь, и только надежные решения выдерживают экстремальные нагрузки. Я всегда активно поддерживаю творческие проекты, связанные с популяризацией дрифта в Украине. В спортивных дисциплинах рождаются технологии, которые потом помогают каждому водителю в повседневной езде.

Один из таких проектов – эффектный музыкальный клип "Виражи", созданный группой Anothers совместно с лучшими дрифт-пилотами Украины и компанией AutoNova-D. Это сочетание музыки, скорости и драйва, которое показывает, насколько тесно техника связана с людьми и их эмоциями.