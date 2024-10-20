На аукционе в Лондоне продадут раритетные автомобили со всего мира: посмотрите на эту красоту. Фото

Один из самых престижных аукционов классических автомобилей, RM Sotheby's, готовится к своему ежегодному мероприятию в Лондоне 1 и 2 ноября. В этом году аукцион сменил локацию и переехал в роскошную гостиницу Peninsula London, которая славится своей коллекцией автомобилей и авиационной тематикой.

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Это место уже стало центром привлечения для любителей коллекционных автомобилей, говорится на сайте аукциона. Отмечается, что нынешнее событие представит "самые желанные коллекционные автомобили, которые может предложить Великобритания".

Организаторы обещают особенно поразительную коллекцию, среди которой особое место занимает один из самых редких и желательных автомобилей в мире – Jaguar XKSS 1957 года. Ожидается, что этот спортивный автомобиль будет продан за рекордную сумму около 14,4 миллиона долларов.

Разнообразие лотов

Помимо звездного лота – Jaguar XKSS – на аукционе будут представлены еще 62 автомобиля, охватывающих широкий диапазон лет выпуска, марок и цен. От трицикла De Dion-Bouton 1900 года до современного McLaren Senna GTR LM 2020 года – каждый найдет для себя что-нибудь интересное.

Несмотря на разнообразие лотов, организаторы отмечают некоторую замедленность европейского рынка классических автомобилей. Этот аукцион может стать индикатором его состояния и возможно откроет новые возможности для инвесторов.

Самые интересные лоты

Среди наиболее привлекательных лотов аукциона можно выделить:

De Dion-Bouton Vis-à-Vis Voiturette 1900: этот редкий французский автомобиль с необычным расположением сидений является настоящей находкой для коллекционеров.

Ferrari Testarossa 1990 года: этот спортивный автомобиль, в свое время принадлежавший известному гонщику Найджелу Менселлу, является отличным примером итальянского дизайна 1980-х годов.

Honda NSX-R 1994 года: легкий и мощный японский спорткар, считающийся одним из лучших в своем классе.

Bentley R-Type Continental Fastback 1954: элегантный и быстрый британский гран-туризм с алюминиевым кузовом.

Porsche 911 Turbo S Lightweight 1993: редкий и мощный вариант легендарной модели Porsche 911.

Mercedes-Benz 300 SL "Gullwing" 1954 года: один из самых знаменитых спортивных автомобилей в истории, этот предсерийный экземпляр имеет особую ценность.

Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso 1964 года: элегантный и мощный итальянский гран-туризм с классическим дизайном. Почему стоит посетить аукцион

Аукцион RM Sotheby's в Лондоне обещает быть одним из самых ярких событий года в мире коллекционных автомобилей.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, новый внедорожник Honda полностью рассекретили на фото премьере.

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