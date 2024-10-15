Долгожданный внедорожник Honda перестал быть секретом: в сети появились фото

Долгожданный внедорожник Honda Passport – недорогой SUV, который построен на модифицированной платформе популярного кроссовера Honda CR-V. Новинка перестала быть секретом – машину показали на фото.

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Об этом сообщили в Instagram на странице гоночного состязания Rebelle Rally. На фото изображен автомобиль-участник – новая Honda Passport 2026 модельного года. Хоть это и предсерийный прототип, в целом он соответствует серийной машине.

Внедорожник готовится к полноценной премьере в 2025 году. Актуальная модель очень похожа на другие японские кроссоверы Honda, но в компании модель позиционируют как машину для активного образа жизни. Новый же автомобиль получил уникальный стиль и более серьезную подготовку к бездорожью.

Мы видим множество элементов геометрических форм: фары, оформление фальшрадиаторной решетки, силуэт. Внимание привлекает крупная декоративная надпись Passport спереди – как у самых известных внедорожников Ford и Land Rover.

Honda наверняка оценила растущий спрос на "вездеходы" с брутальным дизайном, поэтому новая машина получит более грубую и "крепкую" внешность. Под капотом ожидается мощный бензиновый V6 с отдачей 285 сил.

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