Можно ли выполнить разворот? Задания по ПДД на знание сигналов регулировщика

Соблюдение ПДД является основным залогом безопасности для всех участников дорожного движения. Больше всего аварийных ситуаций возникает на перекрестках. Даже при наличии светофора или регулировщика водители часто нарушают правила и совершают несоответствующие маневры.

Попробуйте проверить свои знания с помощью интересного теста. Можно ли выполнить разворот в данной ситуации?

Условия задания

Нарушил ли ПДД водитель зеленого авто?

Нарушил;

Не нарушил.

Объяснение

Пункт 16.1 ПДД устанавливает, что перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют.

На перекрестке, к которому приближается зеленый автомобиль, есть регулировщик. Его правая рука с жезлом вытянута вперед. Следовательно, водителям, к которым регулировщик стоит боком или спиной, движение запрещено. Со стороны груди регулировщика разрешен поворот направо.

Водителям, к которым регулировщик стоит левой стороной, разрешено движение прямо,влево и вправо (в том числе разворот).

Правильный ответ

В ситуации, указанной на рисунке, регулировщик стоит к нам лицом, так что зеленому авто разрешен только поворот направо. Водитель нарушил правила, выполнив разворот.

Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и дорожными знаками и являются обязательными для выполнения. Как быстро выучить сигналы – читайте в материале.

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