У регулировщика есть всего три сигнала: как быстро разобраться на дороге

Соблюдение правил поведения на дороге способствует безопасности всех участников движения. Прежде всего следует запомнить важную аксиому: сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и дорожными знаками и являются обязательными для выполнения.

А хорошо ли вы знаете жесты регулировщика? На самом деле все просто, так что попробуем подробно разобраться, что означает каждый из них.

Правая рука вверх

Если регулятор поднял руку вверх, то все без исключения участники движения на дороге должны стоять на месте. Категорически запрещено движение по любым направлениям. При этом совершенно не важно, какой частью корпуса к вам повернут регулировщик.

Этот жест необходим для расчистки перекрестка и применяется в основном для пропуска спецтранспорта.

Правая рука вытянута вперед

Этот сигнал аналогичен красному свету светофора: оказавшиеся справа от инспектора-регулировщика транспортные средства обязаны остановиться и ждать следующих указаний.

Если регулировщик к вам повернулся грудью и направил жезл в вашу сторону – можно поворачивать направо, но в других направлениях движение запрещено.

Если регулятор стоит боком – движение разрешено во всех направлениях. Исключение – трамваи, двигающиеся по туннелям рукавов, – им разрешено двигаться только налево.

Руки разведены

Если регулировщик развернулся к вам спиной – запрещено любое движение транспорта.

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