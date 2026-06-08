Можно ли выполнить обгон? Тест на знание ПДД

На дороге всегда действует четкий и непоколебимый принцип: не уверен 0 не обгоняй. А уверенность в том, что маневр будет безопасным, может дать только твердое знание всех положений ПДД. Проверьте, насколько хорошо вы помните тему обгона с помощью интересного теста.

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Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилам". Условия задачи демонстрируют нам белое авто, водитель которого запланировал обгон синей машины впереди. И вопрос на этот раз такой: разрешается ли водителю белого автомобиля выполнить обгон на изображенном участке? Внимательно рассмотрите все детали изображения и выбирайте свой вариант ответа:

разрешается; разрешается, если скорость автомобиля впереди менее 30 км/ч; разрешается, если обгон будет завершен не ближе, чем за 100 м до железнодорожного переезда; условия, указанные в ответах 2 и 3; запрещается.

Сразу обратим внимание на то, что водитель белого авто включил световой указатель поворота, чтобы предупредить об обгоне. За это его можно похвалить 1 поворотники нужно включать всегда.

Далее разберем ситуацию на дороге подробно. Как видим, впереди у водителя железнодорожный переезд. Об этом свидетельствуют знаки 1.28 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" и 1.31.1 "Приближение к железнодорожному переезду". Следовательно, перед ними участок дороги с повышенной опасностью, нарушения на котором наказываются особенно жестко. Поэтому любому водителю в зоне переезда нужно быть особенно внимательным и осторожным.

Действующие ПДД строго запрещают обгон на самом железнодорожном переезде. Но на картинке пути мы не видим, а значит он находится не так уж и близко. И здесь возникает логичный вопрос: на каком расстоянии до железнодорожного переезда разрешается выполнять обгон?

Ответ можно найти в пункте 14.6. Он предусматривает, что обгон запрещается на железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 м перед ними. Итак, наш водитель может выполнить обгон, если он будет завершен дальше, чем 100 м до переезда. Однако, есть ли у него столько расстояния? Сможет ли он физически успеть выполнить обгон, чтобы не нарушить правила?

Чтобы понять это, нужно внимательно посмотреть на знак 1.31.1. Он применяется для дополнительного предупреждения о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов на расстоянии 15-300 м до начала опасного участка. То есть у нашего водителя есть как минимум еще 50 м для обгона, а как максимум целых 200 м.

Таким образом, наш водитель имеет полное право совершить обгон в данной ситуации. И для этого не обязательно, чтобы автомобиль впереди двигался со скоростью менее 30 км/ч. Главное 2 завершить обгон не ближе чем 100 м до железнодорожного переезда. Правильным является третий вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, надо ли водителю желтого авто включать поворот.

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