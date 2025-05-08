Можно ли совершить обгон? Задание на знание ПДД

Правильно выполненный обгон – один из главных залогов безопасности дорожного движения. И условия, в которых можно совершить этот маневр, жестко регулируются действующими ПДД.

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А хорошо ли вы знаете все соответствующие правила? Проверьте себя с помощью теста от YouTube-канала "За! Правилами". В нем вам нужно определить, может ли водитель синего авто выполнить изображенный обгон.

Итак, по условиям задачи мы видим участок дороги, по которому двигаются зеленый микроавтобус, а позади него синяя легковушка. При этом из близлежащего участка, где расположено СТО, на эту же часть пути планирует выехать желтое авто, которое, к тому же, сигнализирует о намерении повернуть направо. Разрешается ли в такой ситуации водителю синей машины выполнить запланированный обгон:

разрешается; разрешается, если автомобиль впереди двигается менее 30 км/ч; запрещается.

Итак, обгон – это один из самых опасных маневров на дороге, поэтому выполнять его следует с максимальной осторожностью и ответственностью. Тем более что такой маневр разрешен не везде. Чтобы выяснить, возможен ли он именно на этом участке, нужно вспомнить пункт 14.6 действующих ПДД. В нем содержится список мест, где запрещается обгон. Впрочем, среди них нет участка, содержащегося на изображении. Да, этот пункт запрещает обгон на перекрестках, но выезд с СТО не является перекрестком, ведь это выезд с прилегающей территории, а не пересечение автодорог.

Но может обгон все же запрещается, ведь сначала надо дать дорогу желтому автомобилю? Опять же нет, ведь водитель, выезжая с любой прилегающей к дороге территории, должен дать дорогу другим участникам дорожного движения. Следовательно, хоть водитель желтого автомобиля и поворачивает направо, он все равно сначала должен дать выполнить обгон водителю синего автомобиля.

Тогда, может быть, в такой ситуации нужно руководствоваться дорожными знаками? И действительно, перед синим авто мы видим знак 3.27. Он запрещает выполнение обгона, но только грузовым автомобилям. Поэтому на синюю легковушку его действие не распространяется.

Выходит, на данном участке дороги ничто не мешает водителю синей машины обогнать зеленый бус. Правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто должен дать дорогу на перекрестке.

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