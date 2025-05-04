Кто должен уступить дорогу на перекрестке: задача по ПДД

Знание Правил дорожного движения критически важно для безопасности всех участников движения. Особенно это касается проезда перекрестков – мест с повышенной потенциальной опасностью. Даже перекрестки без светофоров или знаков требуют четкого понимания правил.

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Правильное определение очередности проезда позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечить беспрепятственное движение. На канале "За правилами" была предложена типичная задача, иллюстрирующая необходимость знания этих норм.

Перед нами распространена дорожная ситуация – нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. Это означает, что на нем отсутствуют светофоры, знаки приоритета или регулятор. В такой ситуации участники движения должны руководствоваться общими правилами проезда равнозначных перекрестков. В нашем случае на перекрестке оказались четверо участников: пешеход, переходящий дорогу, велосипедист, двигающийся прямо, синий автомобиль, который поворачивает направо, и красный автомобиль, выполняющий левый поворот.

Вопрос следующий: кто проедет или пройдет этот перекресток последним.

Варианты ответов:

пешеход велосипедист пешеход вместе с велосипедистом синий автомобиль красное авто

Разбор задачи по ПДД

Для начала определим очередность проезда между двумя автомобилями. Согласно Правилам дорожного движения на перекрестке равнозначных дорог водитель транспортного средства, который поворачивает налево, обязан дать дорогу транспортным средствам, которые двигаются прямо или поворачивают направо. Таким образом, во взаимодействии между синим и красным автомобилями преимущество имеет синий автомобиль.

Однако ситуация осложняется присутствием пешехода и велосипедиста. Важно помнить, что правила дорожного движения четко определяют приоритет в таких случаях. На любом перекрестке, как регулируемом, так и нерегулируемом, водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он возвращает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.

Исходя из анализа правил, оба водителя автомобилей, независимо от направления поворота, обязаны отдать предпочтение в движении как пешеходу, так и велосипедисту. Это означает, что пешеход и велосипедист имеют первостепенное право проехать или перейти перекресток. После того как они завершат свое движение, очередь достанется автомобилям. Поскольку между собой преимущество у водителя синего автомобиля, он проедет следующим.

Ответ на задание по ПДД

Соответственно, последним участником дорожного движения, которое проедет через этот перекресток, будет водитель красного автомобиля.

OBOZ.UA ранее предлагал водителям разобраться в запутанной дорожной ситуации.

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