Можно ли совершить маневр? Непростая задача по ПДД

Водители должны быть особенно внимательны к велосипедистам. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны дать дорогу другим транспортным средствам, двигающимся по дороге. Велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия – в соответствии с требованиями ПДД.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Определите, может ли водитель совершить указанный маневр.

Разрешается ли водителю желтого автомобиля изображен маневр?

Разрешается; Разрешается при условии, что велосипедист двигается со скоростью менее 30 км/ч; Разрешается только предварительно подав звуковой сигнал; Запрещается.

Объяснение

Знак запрещает обгон, но водитель на полосу встречного движения не выезжает, следовательно, обгон не выполняет.

Напомним, что требования пункта 6.6 ПДД устанавливают правила для велосипедистов.

В частности, велосипедисту запрещается:

а) управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей;

б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;

в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых);

г) во время движения держаться за другое транспортное средство;

ґ) ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);

д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сидении, оборудованном надежно закрепленными подножками);

е) буксировать велосипеды;

е) буксировать прицеп, не предусмотренный для эксплуатации с велосипедом.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Водитель желтого авто может совершить указанный маневр.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

вспомните правила обгона и попытайтесь решить непростой тест;

подумайте, кто нарушает правила в данной ситуации

или решите задачу о проезде перекрестка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.