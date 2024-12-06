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Можно ли совершить маневр? Непростая задача по ПДД

Алина Милсент
Авто Oboz
2 минуты
183
Можно ли совершить маневр? Непростая задача по ПДД

Водители должны быть особенно внимательны к велосипедистам. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны дать дорогу другим транспортным средствам, двигающимся по дороге. Велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия – в соответствии с требованиями ПДД.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Определите, может ли водитель совершить указанный маневр.

Можно ли совершить маневр? Непростая задача по ПДД

Разрешается ли водителю желтого автомобиля изображен маневр?

  1. Разрешается;
  2. Разрешается при условии, что велосипедист двигается со скоростью менее 30 км/ч;
  3. Разрешается только предварительно подав звуковой сигнал;
  4. Запрещается.

Объяснение

Знак запрещает обгон, но водитель на полосу встречного движения не выезжает, следовательно, обгон не выполняет.

Напомним, что требования пункта 6.6 ПДД устанавливают правила для велосипедистов.

В частности, велосипедисту запрещается:

  • а) управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей;
  • б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;
  • в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых);
  • г) во время движения держаться за другое транспортное средство;
  • ґ) ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);
  • д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сидении, оборудованном надежно закрепленными подножками);
  • е) буксировать велосипеды;
  • е) буксировать прицеп, не предусмотренный для эксплуатации с велосипедом.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Водитель желтого авто может совершить указанный маневр.

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