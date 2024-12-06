Можно ли совершить маневр? Непростая задача по ПДД
Водители должны быть особенно внимательны к велосипедистам. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны дать дорогу другим транспортным средствам, двигающимся по дороге. Велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия – в соответствии с требованиями ПДД.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Определите, может ли водитель совершить указанный маневр.
Разрешается ли водителю желтого автомобиля изображен маневр?
- Разрешается;
- Разрешается при условии, что велосипедист двигается со скоростью менее 30 км/ч;
- Разрешается только предварительно подав звуковой сигнал;
- Запрещается.
Объяснение
Знак запрещает обгон, но водитель на полосу встречного движения не выезжает, следовательно, обгон не выполняет.
Напомним, что требования пункта 6.6 ПДД устанавливают правила для велосипедистов.
В частности, велосипедисту запрещается:
- а) управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей;
- б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;
- в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых);
- г) во время движения держаться за другое транспортное средство;
- ґ) ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);
- д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сидении, оборудованном надежно закрепленными подножками);
- е) буксировать велосипеды;
- е) буксировать прицеп, не предусмотренный для эксплуатации с велосипедом.
Правильный ответ
Правильный ответ – 1. Водитель желтого авто может совершить указанный маневр.
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- вспомните правила обгона и попытайтесь решить непростой тест;
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