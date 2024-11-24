Какой автомобиль проедет перекресток вторым: задача по ПДД

Правила поезда автомобилями перекрестков – одно из ключевых знаний для начинающих водителей и водителей со стажем. Перекресток является одним из самых опасных участков дороги.

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Правильное понимание того, кому следует уступать дорогу, как правильно маневрировать на перекрестке, помогает избежать аварийных ситуаций. Незнание правил проезда перекрестков может привести к различным дорожно-транспортным происшествиям, таким как столкновение, наезды на пешеходов, создание аварийных ситуаций.

OBOZ.UA предлагает пройти сложный тест, чтобы вы определились, действительно ли хорошо знаете ПДД. Взгляните на изображение и определите, какой автомобиль проедет перекресток вторым.

Варианты ответов:

Авто скорой помощи Грузовик Зеленый автомобиль Желтое авто

Обратите внимание на дорожные знаки. Они являются подсказкой для определения очередности проезда перекрестка. Вспомните и правило "правой руки".

Тем временем вспомните правила пункта 16 ПДД, регулирующие порядок проезда перекрестков. Водителям следует обратить внимание на следующие положения:

Регулируемые перекрестки:

Перекрестки с включенным светофором или регулятором считаются регулируемыми. На таких перекрестках знаки приоритета не действуют.

При выключении светофора или его работы в режиме мигания желтого сигнала перекресток считается нерегулируемым, и водители должны соблюдать правила для нерегулируемых перекрестков.

Преимущество пешеходам и велосипедистам:

На любом перекрестке возвращающие водители должны пропустить пешеходов и велосипедистов, которые двигаются прямо.

Движение на светофоре:

Запрещено выезжать на перекресток, если образовалась пробка, даже при зеленом сигнале светофора.

При движении в направлении стрелки дополнительной секции водитель должен пропускать транспортные средства по другим направлениям.

Преимущество трамваям:

При повороте налево или развороте водители нерельсовых транспортных средств должны уступать трамваям попутного направления.

Трамваи имеют преимущество на нерегулируемых перекрестках, кроме тех, где организовано круговое движение.

Нерегулируемые перекрестки:

На перекрестках равнозначных дорог водители должны пропускать приближающиеся справа транспортные средства.

На перекрестках с круговым движением предпочтение отдается транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

Особые ситуации:

Если невозможно определить тип дороги из-за плохих погодных условий или отсутствия знаков приоритета, водитель должен считать себя находящимся на второстепенной дороге.

Правильный ответ:

Если вы выбрали второй пункт, вы действительно опытный водитель, разбирающийся в ПДД.

Объяснение: Быстрая движется с проблесковыми маяками и включенной сиреной, которую проедет первой. Второй перекресток проедет грузовик – этот ТС движется по главной дороге.

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