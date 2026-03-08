Можно ли обогнать велосипед? Тест на знание ПДД

Умение безопасно выполнять обгон – обязательный навык для каждого водителя, ведь от этого напрямую зависит безопасность движения. Но вспомните ли вы соответствующие требования ПДД, когда ситуация выходит за пределы привычной?

Видео дня

Тест именно на эту интересную тему предлагает YouTube-канал "За! Правилами". На иллюстрации изображен прямой участок дороги, где в одном направлении едут велосипедист и трактор. Трактор, который движется быстрее, намерен обогнать велосипедиста с левой стороны и заблаговременно включил указатель поворота. Вопрос заключается в том, разрешено ли ему выполнить такой маневр:

разрешается; разрешается только с применением звукового сигнала; запрещается.

В первую очередь следует обратить внимание на дорожный знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен". Он устанавливает запрет на обгон для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на данном участке дороги.

Однако возникает вопрос: распространяется ли действие этого знака на тракторы? В соответствии с действующими Правилами дорожного движения, да, распространяется. В то же время перед окончательным выводом нужно учесть предусмотренные исключения. В частности, действие знака 3.27 не запрещает грузовикам обгонять одиночные транспортные средства, которые движутся со скоростью менее 30 км/ч.

Что касается тракторов, для них установлен запрет на обгон большинства транспортных средств, однако и здесь существует исключение – разрешено обгонять одиночные велосипеды и гужевой транспорт (телеги или сани). Следовательно, водитель трактора имеет право выполнить обгон одиночного велосипедиста без подачи звукового сигнала. Правильным является первый ответ.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, куда может продолжить движение водитель трактора.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.