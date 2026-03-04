Куда разрешено продолжить движение? Тест для водителей

Чтобы безопасно управлять автомобилем на дорогах, важно хорошо ориентироваться не только в правилах для легковушек. Ведь в любой момент на маршруте может появиться трактор, и тогда придется учитывать и нормы ПДД, касающиеся такой техники, чтобы правильно разъехаться и не нарушить правила.

Видео дня

Проверить, насколько хорошо вы понимаете подобные ситуации, предлагает тест, который был опубликован на YouTube-канале "За! Правилами". В нем вам нужно рассмотреть схему перекрестка и определить, в каком направлении (прямо, направо или налево) разрешено продолжить движение трактористу. Вот варианты ответа:

только прямо прямо и направо прямо и налево только налево только направо все направления разрешены

Поскольку трактор находится на перекрестке один и на пересечении дорог отсутствуют светофор и регулировщик, правильное решение следует искать среди дорожных знаков. Знак 2.1 "Дать дорогу" сразу можно не учитывать – в этой ситуации он не влияет на выбор направления движения.

Далее обращаем внимание на знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено". Он запрещает движение грузовикам и автопоездам с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Кроме того, действие этого знака распространяется также на тракторы, самоходные машины и механизмы. Это связано с тем, что они также, как правило, являются крупногабаритными и тяжелыми.

Получается, этот знак запрещает трактористу продолжать движение. Но во всех ли направлениях? На самом деле, нет. Рядом с ним установлена табличка 7.3.1 "Направление действия", которая уточняет, в какую именно сторону распространяется запрет для указанных транспортных средств, в том числе и для трактора. В данном случае ограничение касается движения вправо.

Итак, трактору запрещено поворачивать направо, однако движение прямо и налево не ограничено. Правильный ответ – третий вариант.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, какая траектория поворота разрешена велосипедисту.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.