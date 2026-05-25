Можно ли обогнать? Тест на знание ПДД

Момент обгона на дороге всегда создает повышенную опасность для всех транспортных средств. Поэтому выполнять этот маневр нужно в точном соответствии с требованиями ПДД. Но хорошо ли вы их помните?

Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами участок дороги, на котором желтое авто пытается обогнать синий трактор. Разрешается ли водителю легковушки этот маневр? Выберите правильный вариант среди предложенных:

разрешается; разрешается, если скорость трактора меньше 30 км/ч; запрещается.

Как видим на картинке с условиями задачи, действие происходит на прямом отрезке дороги и водитель желтого авто уже включил левый световой указатель, чтобы предупредить водителя трактора об обгоне. Это важно, ведь поворотники нельзя никогда забывать включать.

Никаких знаков на этом участке нет, в том числе тех, которые запрещали бы водителю совершить обгон. Однако на дороге есть определенная разметка, которая может повлиять на возможность обгона. Поэтому разберем ее подробнее.

Мы видим, что встречные полосы на этом участке разделены сплошной линией разметки, которую пересекать нельзя. Однако следует знать, что для этой разметки существуют определенные исключения. Так, например, ее можно пересекать при объезде неподвижного препятствия или во время обгона, когда одиночное транспортное средство впереди движется со скоростью менее 30 км/ч.

Но кроме сплошной линии здесь присутствует также и прерывистая. Такое сочетание можно пересекать с той стороны, где нанесена прерывистая линия разметки. И только с той стороны, где она нанесена.

Таким образом получается, что водитель желтого авто не может пересечь дорожную разметку, даже если трактор движется со скоростью менее 30 км/ч. Ему придется двигаться за трактором и ждать, когда линия станет просто прерывистой или хотя бы просто сплошной и тогда он сможет обогнать трактор, если тот будет ехать медленно. Итак, правильным вариантом ответа на эту задачу является третий.

