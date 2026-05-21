Кто из водителей нарушит правила? Тест по ПДД

В непосредственной близости к железнодорожному переезду водители автомобилей должны вести себя особенно осторожно и ни в коем случае не нарушать требования ПДД. Но сможете ли вы разобраться, что в такой ситуации является нарушением, а что – нет?

Проверить себя вам поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Его авторы настаивают: нарушения на железнодорожных переездах считаются одними из самых тяжелых и наказываются очень серьезно. А значит вам надо очень внимательно рассмотреть изображение с заданием. На нем мы видим синее авто, водитель которого планирует выполнить разворот буквально вплотную к железнодорожным путям, и желтую машину, которая идет на обгон красной. Ваша задача, определить, кто из водителей здесь нарушает правила. Выберите верный вариант среди предложенных:

только водитель желтого авто; только водитель синего; оба водителя нарушают; оба водителя не нарушают.

В первую очередь обратим внимание на то, что перед нами автомобильная дорога, которая пересекается с железнодорожными путями, о чем свидетельствует знак 1.29 "Одноколейная железная дорога". Далее разберем действия водителя синей машины. Он планирует разворот, который сам по себе является довольно опасным маневром, поэтому в некоторых местах выполнять его запрещено. Перечень таких мест находим в пункте 10.7 действующих ПДД. Он предусматривает, что разворот запрещен:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах и эстакадах, а также под ними;

в тоннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе чем 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 и 5.30.

Итак, мы видим, что среди перечисленных мест есть и железнодорожный переезд. Но дело в том, что разворот запрещается непосредственно на самом переезде. А поскольку наш водитель синей машины планирует развернуться до переезда, требования этого пункта он не нарушает.

А вот действия водителя желтой машины подпадают под пункт 14.6, который устанавливает запреты на места для выполнения обгона. Среди прочего видим, что обгон запрещен на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними. Но водитель желтой машины собирается выполнить обгон за переездом, а не перед ним, а значит, и он имеет право на задуманный маневр.

А значит получается, что оба водителя, хотя и запланировали довольно опасные маневры и выполняют их возле железнодорожного переезда, никаких правил не нарушают. Правильным является четвертый вариант ответа.

