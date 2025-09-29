Может ли мотоциклист повернуть направо? Тест по ПДД

Мотоциклисты, хотя и являются равнозначными участниками дорожного движения, все же на отдельных участках дорог подпадают под отдельные требования действующих ПДД. Которые, в частности, регулируются специальными знаками.

Как хорошо вы знаете эти знаки и соответствующие пункты Правил, поможет проверить тест, который составил и опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем нужно дать ответ, может ли в изображенной ситуации мотоциклист выполнить поворот направо. Выберите тот, который считаете правильным, среди следующих вариантов:

разрешается; разрешается, если он там живет; разрешается, если он обслуживает предприятия, расположенные в этой зоне; разрешается, если он там работает; ответы 2 и 3; запрещается.

Итак, мотоциклист подъехал к перекрестку и включил правый указатель поворота, выполнив тем самым требования ПДД. Однако перед ним мы видим несколько знаков, которые водителю нужно будет учесть. Знак 2.3 "Главная дорога", конечно, можно в этой ситуации не учитывать, поскольку мотоциклист на перекрестке оказался один и ему не нужно определять порядок разъезда с другими водителями.

А вот ниже мы видим запрещающий знак, который некоторые могут прочитать неправильно и принять его за знак 3.6 "Движение мотоциклов запрещено", который запрещает движение мотоциклов кроме тех, которые обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на мотоциклы, обслуживающие предприятия, расположенные в обозначенной зоне. Однако на самом деле это знак 3.7 "Движение на мопедах запрещено". Он имеет аналогичные исключения, но распространяется на мопеды и велосипеды с подвесным двигателем.

Таким образом, действие этого знака на мотоциклиста в задаче не распространяется. А значит он может на изображенном перекрестке свободно повернуть направо и для этого ему не нужны никакие дополнительные обстоятельства. А значит правильным в этой задаче является первый вариант ответа.

