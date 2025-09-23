Какой водитель обязан уступить дорогу велосипедисту? Задание по ПДД

Автоводители в Украине привыкли относиться к велосипедистам несколько пренебрежительно. Однако это противоречит требованиям действующих ПДД, которые признают людей на велосипедах равноправными участниками дорожного движения, на которых распространяются все соответствующие правила.

Сможете ли вы правильно разъехаться на дороге с велосипедистом? Проверьте себя, решив тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". На картинке с заданием мы видим велосипедиста, который пересекает автомобильную проезжую часть поперек по велосипедной дорожке. Движется он при этом прямо. С левой стороны к этой дорожке приближается белое авто, а с правой – синее, оба также движутся прямо. Кто из водителей этих авто должен при этом дать дорогу велосипедисту. Вот варианты ответа:

водитель белого автомобиля; водитель синего автомобиля; оба должны дать дорогу; оба не должны давать дорогу.

На картинке мы видим ситуацию, в которой велосипедная дорожка пересекает автомобильную дорогу поперек и проходит через обе полосы движения. В этой ситуации естественно будет вспомнить, что подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель должен уступить дорогу пешеходам, движущимся по этому переходу. Но касается ли такое право велосипедного переезда?

Кстати, стоит отдельно акцентировать, что в данной ситуации мы действительно имеем дело с велосипедным переездом. Он специально обозначен соответствующим дорожным знаком 5.92.1.

В таких ситуациях нужно руководствоваться пунктом 6.5 действующих ПДД. В нем четко сказано, что если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

А это значит, что в этой ситуации велосипедист однозначно должен уступить дорогу обоим водителям автомобилей. То есть ни синяя, ни белая машины пропускать водителя велосипеда не должны. Правильным является четвертый вариант ответа.

