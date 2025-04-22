Новый вариант бюджетника Renault удивил своей ценой. Фото

Новый бюджетник Renault 5 E-Tech всем понравился и вызвал настоящий ажиотаж на рынке. Покупатели оценили доступность, стильный дизайн и разнообразие модификаций. В линейке появился мощнейший вариант с удивительной ценой.

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Как стало известно Motor1, цена Renault 5 Turbo 3E составляет 180 000 долларов. При этом речь идет только о стартовом прайсе. Дополнительное оснащение и различные опции (включая кастомизацию) сделают машину еще дороже.

Новый Renault 5 E-Tech EV значительно улучшили с помощью более высоких показателей. Электрокар Renault 5 Turbo 3E – экстремальная модификация мощностью 540 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3 секунды. Запас хода равен 400 км.

Внешне мощный электрокар Renault отсылает к спортивному хэтчбеку 80-х годов, но выглядит еще агрессивнее. Ожидается, что новинку начнут доставлять покупателям в 2027 году ограниченным тиражом в 1980 экземпляров.

Стандартный Renault 5 EV 2025 года отправился на рынок по цене от 24 000 евро. Отличное предложение, действительно бюджетный автомобиль электрического сегмента. При этом в некоторых странах есть бонус в размере 4000 евро, и стоимость снижается до 20 000.

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