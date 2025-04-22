Долгожданный недорогой кроссовер Toyota станет глобальной машиной

Долгожданный недорогой кроссовер Toyota RAV4 6 поколения почти готов к премьере. Вот-вот состоится дебют потенциального бестселлера. Успеху также должен поспособствовать статус по-настоящему глобальной машины.

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Речь в этом случае опять идет о тарифах Дональда Трампа. Как стало известно Motor1, производство Toyota RAV4 2026 модельного года развернут в нескольких странах. Хотя сперва ожидалось, что заводы для кроссовера будут работать только в Японии и Канаде.

Теперь сообщается, что конвейер также наладят в США. Правда, не ранее 2027 года. Производителю пришлось резко вносить правки в свои планы из-за нестабильной тарифной политики.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, Nissan показал новый кроссовер – это электрокар Leaf 3 поколения, и в машине уже нашли проблему.