Много автомобиля за небольшие деньги: новый Volkswagen показали на фото

За новый седан Volkswagen Sagitar S 2026 года попросят совсем немного денег, при этом взамен производитель предложит большую машину с современным дизайном. Автомобиль показали на первых фото.

Скоро новый VW Sagitar S поступит в продажу как дешевая альтернатива Volkswagen Jetta. Машина присоединится к линейке бюджетных седанов VW. Фото показывает ITHome.

Внешне новинка напоминает другие седаны Volkswagen, а построена на базе VW Jetta. Длина составляет 4702 мм при колесной базе в 2688 мм, ширина – 1815 мм, а высота равна 1484 мм. Машина действительно довольно крупная.

Пока известно, что моторная гамма нового VW Sagitar S будет представлена бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 110 и 160 л.с. в зависимости от форсировки. В дальнейшем не исключено появление других вариантов.

Цена Volkswagen Sagitar S – в пределах 10-15 тысяч долларов за базовое исполнение. Скоро производитель рассекретит эту машину во всех подробностях.

