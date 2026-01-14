Видео дня
В Украине вызвали ажиотаж самые дешевые авто: список бестселлеров
Статистика продаж б/у автомобилей в Украине показала огромный спрос на самые дешевые машины. Покупатели вызвали ажиотаж на вторичном рынке на фоне высоких цена на новые авто.
Роль бестселлеров отведена транспортным средствам с пробегом, которые привезены из-за рубежа. По информации организации Укравтопром, таких в 2025 году на вторичном рынке оказалось 77%.
Всего за 2025 год украинские автомобилисты зарегистрировали 274,3 тыс. зарубежных автомобилей с пробегом. Это количество на на 24% больше в сравнении с 2024 годом.
Вторичный рынок автомобилей опять возглавил б/у VW Golf – украинцы поставили на учет 12 812 этих немецких машин за год.
Самые популярные б/у авто в Украине:
- Volkswagen Golf – 12 812 шт.;
- Tesla Model Y – 10 683 шт.;
- Tesla Model 3 – 9348 шт.;
- Renault Megane – 8379 шт.;
- Skoda Octavia – 7754 шт.;
- Nissan Leaf – 7559 шт.;
- Volkswagen Tiguan – 7439 шт.;
- Audi Q5 – 6933 шт.;
- Nissan Rogue – 6310 шт.;
- Kia Niro – 5799 шт.
