В Украине вызвали ажиотаж самые дешевые авто: список бестселлеров

Nissan Rogue

Статистика продаж б/у автомобилей в Украине показала огромный спрос на самые дешевые машины. Покупатели вызвали ажиотаж на вторичном рынке на фоне высоких цена на новые авто.

Роль бестселлеров отведена транспортным средствам с пробегом, которые привезены из-за рубежа. По информации организации Укравтопром, таких в 2025 году на вторичном рынке оказалось 77%.

Всего за 2025 год украинские автомобилисты зарегистрировали 274,3 тыс. зарубежных автомобилей с пробегом. Это количество на на 24% больше в сравнении с 2024 годом.

Volkswagen Golf

Вторичный рынок автомобилей опять возглавил б/у VW Golf – украинцы поставили на учет 12 812 этих немецких машин за год.

Самые популярные б/у авто в Украине:

  1. Volkswagen Golf – 12 812 шт.;
  2. Tesla Model Y – 10 683 шт.;
  3. Tesla Model 3 – 9348 шт.;
  4. Renault Megane – 8379 шт.;
  5. Skoda Octavia – 7754 шт.;
  6. Nissan Leaf – 7559 шт.;
  7. Volkswagen Tiguan – 7439 шт.;
  8. Audi Q5 – 6933 шт.;
  9. Nissan Rogue – 6310 шт.;
  10. Kia Niro – 5799 шт.

