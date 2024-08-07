Mitsubishi останавливает продажи своих самых доступных моделей. Фото

Mitsubishi сокращает предложение в линейке и останавливает продажи самых доступных моделей – седана Mitsubishi Mirage и хэтчбека Mirage G4. Хотя бюджетный автомобиль, несмотря на возраст, оказался популярным в 2024 году и вызвал настоящий ажиотаж.

Видео дня

Но до 2025 года модель не доживет. Компактный Mitsubishi Mirage – самая дешевая модель японской компании в США с ценой менее 17 000 долларов. При этом на домашнем японском рынке эту машину не предлагают уже два года. Детали стали известны Carscoops.

Интересно, что продажи Mitsubishi Mirage в США в 2024 году выросли на 85%, то есть увеличились почти вдвое. С начала года компания реализовала более 10 000 экземпляров бюджетной модели.

При этом общие продажи бренда составили 51 000 машин. Более популярной моделью оказался только кроссовер Mitsubishi Outlander с 24,5 тыс. экземпляров. Это действительно интересно, ведь продажи Mirage, который дебютировал в 2011 году, в последнее время снижались.

На смену может прийти новый кроссовер Mitsubishi Xforce. Его презентовали недавно. Хотя на 2025 год эту информацию в североамериканском подразделении компании не уточняли.

Ранее OBOZ.UA показывал замечательные результаты Mitsubishi Xforce в краш-тесте.