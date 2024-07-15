Мечта миллиардеров: 7 самых дорогих авто в мире, которые стоят миллионы

Автомобили – это не только средства передвижения, но перспективная инвестиция. Некоторые модели представляют собой воплощение инженерии и дизайна. Конечно, подобную роскошь немногие могут себе позволить, учитывая заоблачные цены.

Видео дня

Хотя большинство людей выбирают реалистичные и доступные модели, нет причин, чтобы не помечтать о том, чтобы сесть за руль из самых элитных и дорогих автомобилей в мире. Эксперты опубликовали рейтинг автомобилей, которые стоят миллионы.

Rose Noire Droptail

Sotheby's International Realty назвала Rolls Royce Rose Noire Droptail своим самым дорогим автомобилем – и с ценой в 32 миллиона долларов легко понять почему. Это автомобиль, вдохновленный пышной и бархатной красотой розы Black Baccara. На создание каждой из четырех изготовленных моделей ушло четыре года. Это был один из самых сложных проектов, когда-либо выполнявшихся автопроизводителем.

Pagani Zonda HP Barchetta

Хотя Pagani Zonda HP Barchetta имеет высокую цену в 18 миллионов долларов, она также имеет элегантный изящный дизайн, но довольно скромную мощность. Sotheby's назвали модель "больше, чем автомобилем". Это проявление ренессансных и научных концепций, которые всегда являлись неотъемлемой частью философии дизайна Pagani.

Bugatti La Voiture Noire

Элегантный дизайн и двигатель W16 с шестью выхлопными трубами Bugatti могут соблазнить самых взыскательных любителей прекрасного. Sotheby's оценил автомобиль в 16 миллионов долларов, представляя его как сочетание скорости, роскоши и автомобильной высокой моды.

Bugatti Centodieci

По данным Sotheby's, в мире существует всего 10 таких красавиц. Их цена достигает 9 миллионов долларов. В своем описании этой модели Sotheby's утверждал, что она одна из самых дорогих машин в мире. Эксперты также упомянули двигатель W16 модели и его уникальное расположение и "пять ромбовидных воздухозаборников и клиновидный профиль, подчеркнутый подковой решеткой радиатора под фарами".

Rolls Royce Sweptail

Rolls Royce создает уникальные модели для самых взыскательных покупателей. И это, безусловно, воплощает философию, лежащую в основе Rolls Royce Sweptail. Эксперты Top Speed ​​назвали Rolls Royce Sweptail одним из самых особых британских автомобилей в истории. Авто стоит колоссальные 13 миллионов долларов.

McLaren Senna GTR

По цене почти 2 миллиона долларов, McLaren Senna GTR является невероятно мощным суперкаром. С мощностью 813 лошадиных сил благодаря 4-литровому двигателю V-8 с двойным турбонаддувом не удивительно, почему этот автомобиль подходит только для гоночных трасс.

Czinger 21C

Большинство водителей и не слышали об этом бренде. Калифорнийский автопроизводитель вышел на рынок с суперкаром 21C по цене 1,7 миллиона долларов. С мощностью 1250 лошадиных сил благодаря 2,9-литровому V-8 с двойным турбонаддувом, 21C может разгоняться до 100 км в час за 1,9 секунды. Этот гибрид разработан с использованием искусственного интеллекта и 3D-печати и выпущен в очень ограниченной серии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Mazda остановила продажу своей знаменитой недорогой модели.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.