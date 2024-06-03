Mazda остановила продажи своей знаменитой недорогой модели. Фото

Mazda MX-5 с ярким дизайном – это очень недорогая модель, которая нравится покупателям уже много лет за управляемость и скорость. Компактный спорткар успешен на рынке, однако обнаружилась проблема, из-за которой продажи модели остановили.

Детали стали известны Motor1. Причиной стало программное обеспечение блока управлением двигателя в модификации с 2-литровым мотором. С таким ПО в Японии машины получили 10 760 покупателей Mazda MX-5.

Само по себе программное обеспечение в порядке, и производитель заявляет, что машины полностью безопасны. Однако до решения проблем продажи приостановлены, а новым покупателям придется подождать свои автомобили чуть дольше.

Дело в том, что ПО в серийных машинах отличается от того, которое использовалось в машинах в ходе сертификационных тестов. Теперь все необходимо привести в соответствие.

Специалисты Mazda занимаются решением этого вопроса. Сообщается, что ранее похожая ситуация возникала с моделями Mazda 3, 6 и компактным хэтчбеком Mazda 2.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новую спортивную модель VW.