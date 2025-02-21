Лучшие маленькие внедорожники: рейтинг 2025 года

Внедорожники давно обрели популярность среди водителей благодаря универсальности, повышенной проходимости и комфорту. Особое внимание привлекают компактные модели, предлагающие идеальный баланс между маневренностью и мощностью.

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В последние годы рынок компактных внедорожников значительно расширился и производители предлагают все больше моделей с передовыми технологиями, современным дизайном и качественными двигателями. Эксперты обнародовали рейтинг лучших автомобилей в этом сегменте.

Honda CR-V

Honda CR-V – компактный кроссовер, выпускаемый с 1995 года. Он совмещает высокую практичность, комфорт и надежность, что делает его одним из самых популярных SUV в своем классе. Эксперты рекомендуют выбрать модель CR-V Hybrid мощностью 204 л.с., авто имеет 2-литровый двигатель и два электромотора. Но базовый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом тоже является надежным выбором, производя 190 л.с.

Mazda CX-50

CX-50 – стильный и современный компактный кроссовер, который Mazda представила в 2022 году. Эксперты советуют выбрать двигатель с турбонаддувом. Он имеет мощность 256 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунды. Также к линейке на 2025 год присоединится новая гибридная модель, позаимствовавшая трансмиссию от гибрида Toyota RAV4. Mazda – это качественные материалы, продуманный интерьер, современные технологии (Apple CarPlay, Android Auto, панорамная крыша). Mazda традиционно славится "спортивным" поведением авто, а у CX-50 еще и улучшенная настройка руля и шасси.

Volkswagen Tiguan

В 2025 году выходит новая версия Volkswagen Tiguan. Эксперты ожидают, что она будет иметь подобные характеристики, как и ее предшественник. 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом выдает больше лошадиных сил и достигает 201 л.с., а внешний вид более современный. Внутри есть больший экран информационно развлекательной системы. Благодаря сочетанию современного дизайна, передовых технологий и мощных экономных двигателей, Volkswagen Tiguan 2025 остается привлекательным выбором в сегменте компактных кроссоверов.

Toyota RAV4

Есть причина, почему Toyota продает сотни тысяч автомобилей RAV4 каждый год. Несмотря на то что это не самый приятный автомобиль для вождения, он сочетает в себе доступность, практичность и надежность, удовлетворяя потребности большинства покупателей. Есть много доступных уровней комплектации, включая TRD Off-Road, но эксперты полагают, что RAV4 Plug-In Hybrid (ранее назывался RAV4 Prime) – самый лучший выбор. Он использует гибридную мощность, чтобы выдать совокупно 302 л.с., чего достаточно, чтобы разогнать внедорожник до 100 км/ч всего за 5,4 секунды.

Mazda CX-5

Хотя CX-50 является новейшим и лучшим компактным внедорожником Mazda, CX-5 такого же размера остается отличным выбором в этом сегменте. Базовый 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель обеспечивает достаточную мощность, но эксперты советуют дополнительный турбодвигатель, доступный в более высоких комплектациях. Все версии обычно оснащаются полным приводом.

Kia Sportage

Новый Sportage немного мягкий в управлении, но имеет хороший стильный экстерьер. "Все точки соприкосновения обладают высоким качеством и создают ощущение роскоши, которого вы не найдете у многих конкурентов", – отмечают эксперты. Однако водители, нуждающиеся в скорости, будут разочарованы 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 187 л.с. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,4 секунды. Гибридные модели, подключаемые к электросети, обеспечивают больше мощности и лучшую экономию.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson предлагает изысканную, комфортную езду и салон с множеством полезных технических функций. Эксперты советуют перед покупкой проверить сенсорные кнопки на панели приборов, поскольку некоторым водителям может не понравиться отсутствие регулятора громкости или настоящих кнопок. Базового 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя должно быть вполне достаточно, но если вам нравится скорость, выбирайте любую из доступных гибридных моделей. Более мощная подключаемая к сети электропитания модель имеет общую мощность 261 л.с., а стандартный гибрид – 226 л.с., чего достаточно для разгона до 100 км/ч за 7,1 секунды.

Ford Bronco Sport

Несмотря на то, что Ford Bronco Sport имеет некоторые общие элементы стиля со своим большим братом Bronco, он далеко не так маневрен на бездорожье. Ездить на Bronco Sport на базе Escape можно разве что легкими трассами. Из двух доступных силовых агрегатов эксперты советуют выбрать более мощный 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и обеспечивает 250 л.с.

Subaru Forester

Subaru представила обновленный Forester 2025, получивший значительные улучшения в дизайне, технологиях и функциональности. Обновленный экстерьер с более агрессивной передней частью, новыми светодиодными фарами и выразительными колесными арками, придающими автомобилю современный вид. Впервые Forester получил гибридную силовую установку, обеспечивая повышенную топливную эффективность и снижение выбросов. Эксперты также отметили, что вождение становится более тихим и спокойным благодаря дополнительному звукоизоляционному материалу. К сожалению, нет такого двигателя с турбонаддувом, как у прошлых Foresters, а модель Wilderness, ориентированная на бездорожье, пока имеет старый стиль кузова.

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