Лучшие по своей цене: 8 удачных бюджетных моделей авто

Самые дешевые автомобили на рынке отличаются хорошим соотношением цены и качества, достаточным уровнем комфорта и надежностью. Обычно такие авто имеют меньшие затраты на горючее и обслуживание, что позволяет сэкономить средства в долгосрочной перспективе.

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Конечно, этот сегмент может иметь некоторые недостатки, такие как менее мощный двигатель, более простой дизайн и отделка салона. Так что следует выбирать авто известных производителей с хорошей репутацией. Эксперты обнародовали рейтинг качественных моделей по доступной цене.

Dacia Jogger

Dacia Jogger – самый дешевый семиместный автомобиль на рынке. Это компактный 7-местный универсал, сочетающий в себе практичность, емкость и доступную цену. Автомобиль предлагает широкий спектр возможностей для семейных путешествий и ежедневных поездок. Гибридная силовая установка сочетает бензиновый двигатель с электромотором, что обеспечивает экономию топлива и уменьшение выбросов CO2. Оба двигателя работают в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

"Это выгодное соглашение. Dacia Jogger – это хороший автомобиль за эти деньги – в прямом и переносном смысле", – отметил эксперт Сэм Шихан.

Skoda Fabia

Skoda Fabia – один из самых лучших дешевых автомобилей на рынке. Это компактный автомобиль, производимый компанией Skoda Auto с 1999 года. За годы своего существования Fabia стала одной из самых популярных моделей благодаря своей практичности, надежности и доступной цене.

"Это отнюдь не самый яркий автомобиль в переполненном сегменте супермини, но он имеет прочную конструкцию, прост и безопасен", – прокомментировал Шихан.

Dacia Sandero

Sandero считается одним из самых дешевых автомобилей в Европе, при этом обеспечивая хорошее качество и функциональность Авто имеет просторный салон и большой багажник. Sandero оснащается бензиновыми двигателями, обеспечивающими хорошую экономию горючего. В новых моделях используется современная платформа CMF-B (Renault), которая обеспечивает улучшенный уровень безопасности.

Toyota Aygo

Toyota Aygo во многом похож на Citroen C1 и Peugeot 108, поэтому это надежная модель и один из самых лучших дешевых автомобилей на рынке. Обычно Aygo оснащается 1-литровым бензиновым двигателем, обеспечивающим достаточную мощность для городских условий и экономию топлива. Aygo имеет компактные размеры, что позволяет легко парковаться и маневрировать по узким городским улицам. Современный стильный дизайн может отличаться в зависимости от комплектации и года выпуска.

"Toyota Aygo – доказательство того, что городской автомобиль может иметь стильный салон и низкие эксплуатационные расходы", – отметил Шихан.

Ford Fiesta

Ford Fiesta должен появиться в этом списке, хотя сейчас его можно купить только на рынке подержанных автомобилей. Fiesta является одним из лучших бюджетных автомобилей по надежности, легкости обслуживания, эксплуатационным расходам и приятному стилю.

"Благодаря использованию интеллектуальной технологии экономии топлива 1,5-литровая модель ST может быть немного экономнее на автостраде", – подчеркнул Шихан.

SEAT Ibiza

SEAT Ibiza – отличный выбор для тех, кто ищет стильный, практичный и экономичный автомобиль. Эта модель сочетает современный дизайн, комфортный салон и передовые технологии. Автомобиль оснащен разнообразными системами безопасности и помощи водителю, такими как система контроля дистанции, система парковки и другие.

Как один из самых стильных супермини, SEAT Ibiza имеет больше энтузиазма и имиджа, чем его собратья семейства VW. Модели SEAT самого высокого класса, безусловно, всегда очень хорошо оборудованы. Современный сенсорный экран информационно-развлекательной системы в новейших автомобилях поразит любого", – прокомментировал Шихан.

Kia Picanto

Еще одна небольшая модель, которая может многое предложить, Kia Picanto удивительно просторная и является одним из лучших вариантов в бюджетном сегменте. Kia Picanto – это компактный городской автомобиль, который производится южнокорейской компанией Kia Motors. Он известен своей экономичностью, маневренностью и компактными размерами, что делает его идеальным для езды по городу.

"Kia Picanto сочетает и компактные размеры с хорошими манерами вождения и низкими эксплуатационными расходами", - отметил Шихан.

Hyundai i10

Обычно i10 оснащается 1-литровым бензиновым двигателем, обеспечивающим достаточную мощность для городских условий и экономию топлива. Также могут быть доступны другие варианты двигателей в зависимости от рынка и комплектации.

Он конкурирует с Kia Picanto и Peugeot 108, но некоторые водители предпочитают более агрессивный вид i10. Hyundai известна своей надежностью, потому i10 может быть долгосрочным и беспроблемным автомобилем. Низкие расходы топлива позволяют экономить денежные средства на заправках.

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