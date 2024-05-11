Лучшие авто высшего класса: какую машину выбрать, когда деньги – не проблема

Рынок автомобилей высшего класса предлагает широкий спектр моделей. Люди с доходом, несколько выше среднего, могут позволить себе немало интересных транспортных средств, поражающих эффективностью и роскошью.

Выбрав автомобиль в этом сегменте, вы можете быть уверены, что получите самый высокий уровень комфорта и производительности. GO поделился подборкой лучших и достаточно дорогих транспортных средств в 2024 году.

Audi A4

Среднеразмерный седан Audi A4 – это роскошный четырехдверный автомобиль, цена которого на американском рынке начинается от 41 900 долларов США.

Эксперты говорят, что он предлагает отличную спортивную динамичность, которая поразит любого, особенно на поворотах. А его экстерьер излучает роскошь.

BMW 3-Series

Цена на BMW 3-Series начинается от 44 500 долларов. Автомобиль имеет широкий выбор как экологичных, так и бензиновых двигателей, мощностью от 90 до 275 кВт.

Автомобиль обладает привлекательным спортивным дизайном и обеспечивает выдающуюся динамику движения и всестороннюю, технологически развитую поддержку водителей.

Mercedes-Benz C-Class

Название Mercedes-Benz на протяжении многих поколений было синонимом роскоши и мощности. C-Class отличается среди других авто своим интерьером, украшенным материалами премиум-класса.

Его цена в 46 950 долларов вполне доступна водителям высшего класса дохода. Кроме того, автомобиль довольно медленно обесценивается, что не может не радовать.

BMW i4

Несмотря на то, что в последние годы на рынке появилось несколько доступных электромобилей, они в среднем все еще дороже классических, а многие модели остаются недоступными для большинства семей со средним достатком. Однако те, кто принадлежит к высшему классу, могут без проблем переходить на экологический транспорт.

BMW i4 – мощный, комфортный и роскошный автомобиль. Его стоимость начинается с 52 200 долларов. Однако долгосрочные расходы приятно поразят вас своей бюджетностью.

Форд F-150

Если вы зарабатываете больше среднего класса, то имеете более широкий выбор транспортных средств, ведь большинство производителей ориентированы именно на вас.

F-150 – самый продаваемый пикап в Америке, имеющий лучшую управляемость среди любых грузовиков на дороге. Она имеет восемь вариантов комплектации от 36770 до 78330 долларов.

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