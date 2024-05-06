В Украину массово везут подержанные автомобили из-за границы: топ-10 популярных моделей
В апреле в Украине зарегистрировали более 19,8 тысячи подержанных автомобилей, которые были импортированы из-за рубежа, что отмечается увеличением на 30% по сравнению с апрелем 2023 года. Большинство этих регистраций принадлежит бензиновым машинам, а самой популярной среди них остается модель Volkswagen Golf.
Об этом сообщил Укравтопром. "Средний возраст б/у машин, которые в апреле перешли на украинские номера, превышает 9 лет ", – говорится в сообщении.
По сравнению с апрелем 2023 года количество регистраций подержанных авто выросло на 30%. Однако по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось небольшое уменьшение на 6%.
Большинство ввозимых автомобилей работают на бензине, что составляет 48% всех регистраций в этом сегменте. Дальше идут:
- дизельные – 24%;
- электромобили – 17%;
- авто с ГБО – 6%;
- гибридные – 5%.
Топ-10 самых популярных подержанных автомобилей
Несмотря на разнообразие моделей, лидером регистраций среди ввозимых подержанных авто остается Volkswagen Golf (1106 шт.). А в топ-10 самых популярных моделей луны вошли:
- Renault Megane – 916 единиц;
- Skoda Octavia – 732 единицы;
- Volkswagen Passat – 586 единиц;
- Volkswagen Tiguan – 511 единиц;
- Nissan Leaf – 497 единиц;
- Nissan Rogue – 482 единицы;
- Audi Q5 – 466 единиц;
- Tesla Model 3 – 414 единиц;
- Audi A4 – 373 единицы.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. подержанных легковушек. Это на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Какие новые легковые из-за границы украинцы предпочитают
В апреле 2024 года украинцы приобрели 5,7 тысячи новых легковых автомобилей, что на 13,6% больше чем в предыдущем месяце. Большинство из них были импортированы из-за границы, составляя 95,6% от всех регистраций. Лидерами среди покупателей стали следующие производители авто:
- Toyota – 822 ед.;
- Renault – 531 ед;
- Volkswagen – 486 ед.;
- BMW – 394 ед.;
- Skoda – 314 ед.
Были определены также ведущие модели импортируемых легковушек. В апреле лидерами продаж стали:
- Renault Duster – 405 шт.;
- Toyota RAV4 – 381 шт.;
- Mazda CX-5 – 215 шт.;
- KIA Sportage – 178 шт.;
- Volkswagen ID.4 – 133 шт.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские водители с 1 мая должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов – по обновленным ПДД. За невыполнение этого требования грозит штраф – 510 грн.
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