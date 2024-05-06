В Украину массово везут подержанные автомобили из-за границы: топ-10 популярных моделей

В апреле в Украине зарегистрировали более 19,8 тысячи подержанных автомобилей, которые были импортированы из-за рубежа, что отмечается увеличением на 30% по сравнению с апрелем 2023 года. Большинство этих регистраций принадлежит бензиновым машинам, а самой популярной среди них остается модель Volkswagen Golf.

Об этом сообщил Укравтопром. "Средний возраст б/у машин, которые в апреле перешли на украинские номера, превышает 9 лет ", – говорится в сообщении.

По сравнению с апрелем 2023 года количество регистраций подержанных авто выросло на 30%. Однако по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось небольшое уменьшение на 6%.

Большинство ввозимых автомобилей работают на бензине, что составляет 48% всех регистраций в этом сегменте. Дальше идут:

дизельные – 24%;

– 24%; электромобили – 17%;

– 17%; авто с ГБО – 6%;

– 6%; гибридные – 5%.

Топ-10 самых популярных подержанных автомобилей

Несмотря на разнообразие моделей, лидером регистраций среди ввозимых подержанных авто остается Volkswagen Golf (1106 шт.). А в топ-10 самых популярных моделей луны вошли:

Renault Megane – 916 единиц;

Skoda Octavia – 732 единицы;

Volkswagen Passat – 586 единиц;

Volkswagen Tiguan – 511 единиц;

Nissan Leaf – 497 единиц;

Nissan Rogue – 482 единицы;

Audi Q5 – 466 единиц;

Tesla Model 3 – 414 единиц;

Audi A4 – 373 единицы.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. подержанных легковушек. Это на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Какие новые легковые из-за границы украинцы предпочитают

В апреле 2024 года украинцы приобрели 5,7 тысячи новых легковых автомобилей, что на 13,6% больше чем в предыдущем месяце. Большинство из них были импортированы из-за границы, составляя 95,6% от всех регистраций. Лидерами среди покупателей стали следующие производители авто:

Toyota – 822 ед.;

– 822 ед.; Renault – 531 ед;

– 531 ед; Volkswagen – 486 ед.;

– 486 ед.; BMW – 394 ед.;

– 394 ед.; Skoda – 314 ед.

Были определены также ведущие модели импортируемых легковушек. В апреле лидерами продаж стали:

Renault Duster – 405 шт.;

Toyota RAV4 – 381 шт.;

Mazda CX-5 – 215 шт.;

KIA Sportage – 178 шт.;

Volkswagen ID.4 – 133 шт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские водители с 1 мая должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов – по обновленным ПДД. За невыполнение этого требования грозит штраф – 510 грн.

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