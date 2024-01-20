Лучшие аэродинамические авто в истории: рейтинг с фото

Аэродинамика – это способ взаимодействия воздуха с объектами, в данном случае автомобилем. Наиболее аэродинамической формой в природе является слеза, она имеет коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) 0,04. Вот почему так многие аэродинамически эффективные автомобили имеют особую удлиненную форму.

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Аэродинамика, возможно, не тот фактор, на который обращают внимание при покупке авто. Конечно, надежность и соотношение цены и качества являются куда более важными показателями. Однако для особо прихотливых водителей эксперты составили рейтинг лучших аэродинамических автомобилей в истории.

McLaren Speedtail (2020-настоящее время)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,278

Пытаясь создать свою самую быструю дорожную модель, McLaren полагался на гибридную мощность и "суперскользкую" форму, чтобы достичь запланированной максимальной скорости 400 км/ч. Удлиненная хвостовая часть, отсутствие традиционных боковых зеркал и аэродинамические колпаки передних колес – все это помогло McLaren Speedtail максимально использовать его поразительную выходную мощность в 1055 л.с.

Vauxhall Calibra (1989-97)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,26

Скромное купе Vauxhall Calibra явилось примером аэродинамического совершенства еще в 1989 году. Низкая передняя часть, небольшие щели в панелях, дверные ручки вровень и одержимое внимание к каждой детали сделали его чемпионом аэродинамики до 1999 года. Даже хэтчбек Vauxhall Astra нынешнего поколения едва может сравниться с впечатляющими показателями Calibra более трех десятилетий назад.

Tesla Model 3 (2017-настоящее время)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,23

Tesla на протяжении многих лет устанавливала стандарты производительности и запаса хода электромобилей. Отчасти успех связан с конструкцией автомобилей с низким сопротивлением. Tesla Model 3 является бестселлером марки, и впечатляющий запас хода в 600 км модели Long Range был бы невозможен без ее сверхнизкого коэффициента лобового сопротивления.

Porsche Taycan (2019-настоящее время)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,22

Porsche Taycan был разработан с использованием 3D Computational Flow Dynamics (CFD) и провел 1500 часов в аэродинамической трубе для достижения рейтинга 0,22 Cd.

Mercedes A-Class Saloon (2018-настоящее время)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,22

За последние годы Mercedes разработал достаточно плавные и "скользкие" конструкции, а также его базовые модели, такие как седан A-Class, теперь являются одними из самых аэродинамических автомобилей на дороге. Фанатическое внимание к деталям означает, что даже более широкие и более высокие модели S-класса так же хорошо "разрезают воздух".

BMW 5 серии Efficient Dynamics (2011-13)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,22

В попытке снизить потребление топлива и, следовательно, эксплуатационные расходы, BMW установил шины с низким сопротивлением и упрощенные легкосплавные диски, чтобы снизить аэродинамический показатель всего до 0,22 Cd.

Tatra T77A (1935-38)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,212

Теперь о классике. Tatra – это чехословацкий автомобильный бренд (производство автомобилей прекратилось в 1999 году), который за эти годы создал несколько впечатляющих дизайнов. 1935 T77A имел двигатель V8, установленный в задней части, который, несмотря на скромную мощность в 60 л.с., мог развивать почти 150 км/ч благодаря своей невероятно аэродинамической форме. Даже по сей день коэффициент аэродинамического сопротивления 0,212 Cd был улучшен лишь несколькими серийными автомобилями.

Tesla Model S (2012-настоящее время)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,208

Model S – первый серийный четырехдверный седан Tesla, до сих пор лидер в диапазоне, когда дело касается ускорения и запаса хода. Его показатель лобового сопротивления 0,208Cd также соответствует самым аэродинамическим автомобилям. Модель S с двойным двигателем может похвастаться запасом хода в 650 км от аккумуляторной батареи емкостью 100 кВт/ч, благодаря плоскому поддону и многим другим аэродинамическим функциям.

Mercedes-EQS (2021-настоящее время)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,202

Полностью электрический седан EQS четко реализовал некоторые усовершенствованные функции концептуального автомобиля, поскольку сейчас он является самым аэродинамическим серийным автомобилем в продаже.

Volkswagen XL1 (2015-16)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,199

Возможно, вы никогда раньше не видели VW XL1 и его футуристический вид вас шокировал. А все потому что он был ограничен только 250 единиц, когда был представлен в 2013 году. В течение этого короткого периода он являлся наиболее аэродинамически эффективным серийным автомобилем в продаже.

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