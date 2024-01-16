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На рынке главенствуют доступные авто: какие модели лидируют в регионах Украины

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
3,0 т.
Toyota RAV4

Появилась подробная статистика продаж автомобилей в Украине по регионам за прошедший год. Как всегда, на рынке в нашей стране главенствуют доступные авто. Это всем хорошо известные модели.

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Информацию о продажах приводит организация Укравтопром. В 2023 году украинцы зарегистрировали около 61 тыс. новых автомобилей. При этом машин с пробегом оказалось гораздо больше – 214,4 тыс. экземпляров.

В первой тройке региональных рынков оказались Киев и Киевская область, а также Днепропетровская область. Известно, сколько экземпляров новых машин купили за месяц в каждом регионе из списка.

Volkswagen ID.4

В каких регионах Украины покупают больше новых авто по итогам 2023 года:

  1. Киев (20 865 шт.);
  2. Днепропетровская область (4897 шт.);
  3. Киевская область (4875 шт.);
  4. Одесская область (3320 шт.);
  5. Львовская область (3130  шт.).

Самые популярные новые автомобили в регионах Украины:

  • Киев – Renault Duster;
  • Днепропетровская область – Renault Duster;
  • Киевская область – Volkswagen ID.4;
  • Одесская область – Renault Duster;
  • Львовская область – Toyota RAV4.

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