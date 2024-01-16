На рынке главенствуют доступные авто: какие модели лидируют в регионах Украины
Появилась подробная статистика продаж автомобилей в Украине по регионам за прошедший год. Как всегда, на рынке в нашей стране главенствуют доступные авто. Это всем хорошо известные модели.
Информацию о продажах приводит организация Укравтопром. В 2023 году украинцы зарегистрировали около 61 тыс. новых автомобилей. При этом машин с пробегом оказалось гораздо больше – 214,4 тыс. экземпляров.
В первой тройке региональных рынков оказались Киев и Киевская область, а также Днепропетровская область. Известно, сколько экземпляров новых машин купили за месяц в каждом регионе из списка.
В каких регионах Украины покупают больше новых авто по итогам 2023 года:
- Киев (20 865 шт.);
- Днепропетровская область (4897 шт.);
- Киевская область (4875 шт.);
- Одесская область (3320 шт.);
- Львовская область (3130 шт.).
Самые популярные новые автомобили в регионах Украины:
- Киев – Renault Duster;
- Днепропетровская область – Renault Duster;
- Киевская область – Volkswagen ID.4;
- Одесская область – Renault Duster;
- Львовская область – Toyota RAV4.
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