На рынке главенствуют доступные авто: какие модели лидируют в регионах Украины

Появилась подробная статистика продаж автомобилей в Украине по регионам за прошедший год. Как всегда, на рынке в нашей стране главенствуют доступные авто. Это всем хорошо известные модели.

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Информацию о продажах приводит организация Укравтопром. В 2023 году украинцы зарегистрировали около 61 тыс. новых автомобилей. При этом машин с пробегом оказалось гораздо больше – 214,4 тыс. экземпляров.

В первой тройке региональных рынков оказались Киев и Киевская область, а также Днепропетровская область. Известно, сколько экземпляров новых машин купили за месяц в каждом регионе из списка.

В каких регионах Украины покупают больше новых авто по итогам 2023 года:

Киев (20 865 шт.); Днепропетровская область (4897 шт.); Киевская область (4875 шт.); Одесская область (3320 шт.); Львовская область (3130 шт.).

Самые популярные новые автомобили в регионах Украины:

Киев – Renault Duster;

Днепропетровская область – Renault Duster;

Киевская область – Volkswagen ID.4;

Одесская область – Renault Duster;

Львовская область – Toyota RAV4.

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