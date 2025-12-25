Ломаются чаще всех: какие автомобили не советуют покупать

Эксперты составили антирейтинг самых ненадежных автомобилей. Эти машины не советуют покупать никому, ведь они ломаются чаще всех. Лучше обратить внимание на другие модели.

Список 10 неудачных машин с технической точки зрения составили специалисты GOBankingRates. Сразу стоит отметить, что проблемы этих машин обостряются на вторичном рынке, ведь после пробега 100 000 миль (около 160 000 км) поломки происходят чаще.

Это проблема для следующего владельца, который обращается к покупке машины на вторичном рынке с ограниченным бюджетом. Однако каждый при этом хочет найти надежный автомобиль, который в будущем не потребует высоких расходов на ремонт.

Самые ненадежные автомобили:

Nissan Altima;

BMW 3 Series;

Land Rover Discovery;

Fiat 500;

Jeep Wrangler;

Ford Fiesta;

Chrysler 200;

Volkswagen Tiguan;

Mini Cooper;

Tesla Model S.

