Популярная недорогая модель Mazda со временем стала еще дешевле. Фото

Популярный спорткар Mazda MX-5, который также известен как Mazda Miata, всегда был недорогим автомобилем для энтузиастов. Оказалось, что со временем эта стильная модель стала еще дешевле.

Подробности сообщает Carscoops. Там напомнили, что после дебюта цена Mazda MX-5 в 1989 году составляла $13 800. Сегодня за современный автомобиль просят минимум $29 830. На первый взгляд, это намного дороже.

С учетом инфляции, которую невозможно игнорировать, первая MX-5 сегодня стоила бы почти 36 000 долларов. Выходит, современный технологичный и безопасный (вдобавок более мощный) автомобиль дешевле.

И японский производитель не планирует отказываться от эффектной модели, а уже работает над следующим поколением. Возможно, дизайн выполнят по мотивам концепта Mazda Iconic SP, который всем понравился.

В компании подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. И он появится под капотом MX-5 пятого поколения.

