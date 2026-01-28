Куда разрешено проехать? Хитрое задание для водителей

В отличие от пешехода, водитель на дороге не может свернуть туда, куда пожелает – все правила выбора направления движения строго контролируются требованиями ПДД. А хорошо ли вы можете сориентироваться с дальнейшим направлением в любой дорожной ситуации?

Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно поставить себя на место водителя красной легковушки и определить, в каких из трех предложенных направлений ему разрешено проехать. Вот варианты ответа:

только прямо; прямо и налево; прямо и в обратном направлении; только в обратном направлении; только налево; все направления разрешены.

Итак, перед нами нерегулируемый перекресток, а значит ориентироваться придется по размещенным на нем знакам. Их мы видим два. Выше расположен знак 1.26 "Двустороннее движение". Он относится к группе предупредительных знаков и предупреждает о приближении к дороге, на которой установлено двустороннее движение. А под ним мы видим табличку 7.1.1 "Расстояние до объекта", которая указывает, через сколько метров знак, с которым эта табличка применяется, вступает в действие.

В данной ситуации получается, что участок, на котором организовано двустороннее движение, начинается через 300 м. А значит можно сделать вывод, что сейчас водитель находится на дороге с односторонним движением. И это означает, что дорога, по которой он движется, имеет две полосы для движения в одном направлении.

В таком случае получается, что водитель подъехал к перекрестку в крайней правой полосе. А, согласно пункту 10.4 действующих ПДД, это означает, что поворот налево и разворот ему в этой ситуации запрещены. Все потому, что этот пункт требует от водителя перед поворотом или разворотом занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части. Исключением является въезд на круговой перекресток.

А значит конкретно в этой ситуации водителю красного автомобиля разрешается проехать только прямо. Правильным является первый вариант ответа.

