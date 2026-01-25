Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

Даже в условиях, когда три авто движутся по одной и той же дороге в одном направлении и планируют выполнить одинаковый поворот, кто-то из водителей может нарушить правила. Чтобы определить, кого ждет штраф, нужно хорошо знать ПДД.

Проверить свои знания вы можете с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами три машины – серая, красная и синяя. Водители движутся параллельно и все одновременно включили левый указатель поворота, но для кого такой поворот станет нарушением? Вот варианты ответа на эту задачу:

водитель серого автомобиля; водитель синего; водители серого и синего; водитель красного; красного и синего; никто не нарушает правила.

Итак, три машины подъехали к перекрестку. Зеленый сигнал светофора впереди позволяет им продолжить движение во всех направлениях. Указатели поворота тоже включили все трое. Значит, правильный ответ нужно искать в других обстоятельствах нашей дорожной ситуации.

Например, мы видим, что водитель серого автомобиля поворачивает налево с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств. А водители синего и красного автомобилей поворачивают с этой проезжей части. Вдобавок перед ними висит знак 5.16 "Направления движения по полосам".

И сразу можно точно сказать, что водитель синего авто требования этого знака нарушает. Ведь движение на его полосе можно продолжать только прямо.

Теперь остается выяснить, как же правильно поворачивать в данной ситуации: с трамвайных путей или из левой полосы. Собственно, и здесь нам понадобится этот же знак. Дело в том, что, согласно пункту 11.8 действующих ПДД, поворот налево и разворот нужно выполнять с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, так как это делает водитель серого автомобиля. Но это разрешено, если другой порядок движения не предусмотрен дорожными знаками или дорожной разметкой.

И вот здесь нужно снова обратить внимание на знак 5.16. Он определяет, из какой полосы нужно поворачивать налево или разворачиваться. И этой полосой в нашей ситуаций является левая полоса движения, а не трамвайные пути. А значит получается, что и действия водителя серого авто противоречат условиям знака.

Таким образом, нарушителей в этой ситуации двое – водитель серого и водитель синего автомобилей. Правильным является третий вариант ответа.

