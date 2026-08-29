Куда разрешено движение в будний день? Тест на знание ПДД

Обычно мы воспринимаем дорожные знаки как нечто постоянное – они действуют всегда, и их требования нужно неукоснительно соблюдать. Однако действующие ПДД предусматривают, что действие некоторых знаков может быть ограничено в зависимости от дня недели, времени года или погодных условий.

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Насколько хорошо вы помните, когда эти ограничения вступают в силу, поможет проверить тест, который составил и опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Согласно его условиям, белый автомобиль подъехал к перекрестку, где может продолжить движение прямо, повернуть направо или налево, а также развернуться назад. Вам нужно определить, куда разрешается продолжить движение водителю белого автомобиля именно в обычный будний день? Выберите правильный вариант из предложенных:

только прямо; прямо и в обратном направлении; налево и направо; прямо, направо и в обратном направлении; направо, налево и в обратном направлении; все направления разрешены.

Решать, куда водителю разрешается продолжать движение, мы будем, исходя из информации, которую нам дают дорожные знаки. Самый верхний знак – 3.1 "Движение запрещено". Он запрещает движение всех транспортных средств, кроме тех, для которых предусмотрены исключения. Это может быть маршрутный транспорт, водители с инвалидностью или водители, проживающие или обслуживающие предприятия в этой зоне. Это явно не наш вариант. То есть на водителя белого автомобиля действие знака в целом распространяется.

Теперь переходим к двум знакам, расположенным ниже. Видим табличку 7.3.3 "Направление действия". Этот знак указывает направление, в котором распространяется действие знака, с которым он применяется. То есть получается, что дальше запрещено движение вправо и влево.

Но не спешите отвечать. Здесь вступает в действие последний знак из нашей задачи, который на самом деле все меняет. Это табличка 7.4.1 "Время действия". Она уточняет, что действие знака, с которым она применяется, распространяется только на праздничные и выходные дни, то есть на субботу и воскресенье. В теории такая комбинация знаков может применяться, если в праздничные или выходные дни пересекаемая дорога используется для проведения различных ярмарок и тому подобного, и проезд туда в эти дни запрещен.

Поскольку вопрос в этом задании звучал так: "куда может проехать водитель в будний день", учитываем, что в такие дни действие знака "Движение запрещено" прекращается. Следовательно, на этом перекрестке водителю разрешены все четыре направления движения. Правильным является шестой вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, кто нарушает правила, выполняя разворот.

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