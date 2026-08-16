Кто нарушает правила при развороте? Тест по ПДД

Смена направления движения на дороге – одна из важнейших тем на экзамене по ПДД, ведь от умения водителя сделать все правильно зависит безопасность. И именно этой теме посвящен сегодняшний тест.

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Задание опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами перекресток, к которому подъехали два автомобиля – красный и белый. Водители обоих намерены выполнить разворот. Вам нужно определить, водитель какого из них при этом нарушит правила. Выберите правильный вариант из предложенных:

водитель красного автомобиля; водитель белого; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Первое, на что всегда стоит обращать внимание в ситуациях с перекрестками, – это светофор. Тем более что если бы сигнал был красным, то и вопрос был бы решен, ведь ни один из водителей не имел права выполнить задуманный маневр. Но в нашей ситуации сигнал зеленый.

Несмотря на то, что он разрешает обоим водителям движение во всех направлениях, мы должны также учитывать знаки, установленные на этом перекрестке. Здесь стоит отметить, что работающий светофор отменяет только знаки приоритета – остальные остаются в силе.

На изображенном здесь перекрестке мы видим знак 3.23 "Поворот налево запрещен". Этот знак имеет желтый фон и является временным. Скорее всего, на дороге слева проводятся какие-то дорожные работы. Именно поэтому временно туда поворачивать нельзя, что понятно из названия самого знака. Однако этот знак, несмотря на запрет поворота налево, не запрещает выполнить на перекрестке разворот.

Итак, сам по себе маневр разворота на этом перекрестке разрешен. Но действительно ли оба водителя могут его выполнить, не нарушив при этом никаких правил? Сравним теперь также со знаком 5.16 "Направления движения по полосам". Согласно ему, с левой полосы, которую занимает водитель красного автомобиля, разрешен только поворот налево. А вот с правой полосы, по которой движется белый автомобиль, можно проехать прямо и повернуть налево.

А теперь самое главное. Если знак "Направления движения по полосам" разрешает поворот налево с крайней левой полосы, то он разрешает и разворот с этой полосы. Это официальная трактовка данного знака. С любой другой полосы он такого разрешения не дает. Ведь разворачиваться можно только с крайней левой полосы.

Таким образом, водитель красного автомобиля имеет полное право выполнить разворот, в отличие от водителя белого, которому с его полосы разрешено движение прямо и был бы разрешен поворот налево, если бы не было запрещающего знака. Разворот не с крайней левой полосы запрещен в любом случае.

Итак, получается, что в данной ситуации нарушает правила только водитель белого автомобиля. Правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, куда может продолжить движение водитель красного автомобиля.

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