Куда проедет авто? Тест на знание ПДД

Тесты по ПДД тренируют внимательность, логическое мышление и умение быстро анализировать дорожную ситуацию. Они помогают лучше понимать взаимодействие знаков, разметки и сигналов светофора.

Даже опытные водители могут открывать для себя нюансы, о которых раньше не задумывались. Именно поэтому подобные задачи полезны каждому, кто хочет чувствовать себя уверенно и безопасно за рулем. Внимательно посмотрите на изображение и определите, по какому направлению разрешено ехать?

По какому направлению разрешено ехать водителю авто?

только по направлению Б; по направлениям А и В; по направлениям В и Г; по всем, кроме Г; по всем, кроме Б; все направления разрешены.

Разбор ситуации

Имеем регулируемый перекресток, оборудованный светофорами. На светофоре горит зеленый сигнал, разрешающий движение.

Перед перекрестком установлен дорожный знак 4.6 "Движение направо или налево". Этот знак:

разрешает поворот направо или налево;

не запрещает разворот;

запрещает движение прямо.

При этом важно помнить: сигналы светофора имеют преимущество только над знаками приоритета. Они не отменяют действия запрещающих или повелительных знаков. Поэтому требование знака 4.6 остается в силе даже при зеленом сигнале.

Следовательно, движение прямо на этом перекрестке запрещено.

Желтый автомобиль находится в крайней левой полосе. Согласно пункту 10.4 Правил дорожного движения, поворот направо должен выполняться из крайнего правого положения.

Однако в правой полосе стоит неисправный автомобиль с включенной аварийной сигнализацией, что делает невозможным занятие соответствующего положения.

В пункте 10.6 ПДД указано: если транспортное средство из-за габаритов или других причин не может выполнить поворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 при условии, что это будет безопасно и не создаст препятствий другим участникам движения.

Таким образом, при наличии препятствия водитель имеет право выполнить поворот направо с левой полосы, если это не создает опасности.

Вывод

В данной ситуации запрещено только движение прямо. Поворот налево, разворот и поворот направо (с учетом препятствия) разрешены.

Правильный ответ – вариант №5: по всем направлениям, кроме Б (движение прямо).

