Куда можно вернуть? Тест для опытных водителей

Знание ПДД – это не просто формальность для сдачи экзамена. Чем лучше мы понимаем логику знаков, разметки и светофоров, тем увереннее чувствуем себя за рулем и тем меньше риска допустить роковую ошибку.

Видео дня

Разбор типовых задач по ПДД – отличный способ проверить себя, закрепить знания и научиться видеть те нюансы, которые в реальном движении могут стать решающими. Поэтому определите, куда может продолжить движение водитель красного автомобиля в изображенной ситуации.

Куда может продолжить движение водитель красного автомобиля в изображенной ситуации?

прямо, налево и в обратном направлении;

прямо, направо и в обратном направлении;

только прямо;

прямо и в обратном направлении;

только налево;

все направления разрешены.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехал красный автомобиль. Здесь водителю предлагаются четыре варианта для дальнейшего движения. Мы видим, что перекресток оборудован светофорами и является регулируемым. Также на перекрестке расположено несколько знаков. Знак 2.3 "Главная дорога" нам в этой ситуации не помощник, а вот другой знак, а именно 3.23 "Поворот налево запрещен", как раз и поможет в нашем вопросе. Более того, этот знак закреплен на желтом щите и является временным.

Требование этого знака противоречит зеленому сигналу светофора с дополнительной секцией в виде зеленой стрелки, которая позволяет водителю движение во всех направлениях. В таких ситуациях следует помнить: сигналы светофора отменяют только требования знаков приоритета. А на запрещающие знаки они не действуют. То есть повернуть налево здесь нельзя. Но разворот знак 3.23 не запрещает, поскольку он ограничивает только поворот налево.

На первый взгляд может показаться, что в изображенной ситуации разрешается проехать во всех направлениях, кроме левого. Но это не совсем так. Обратите внимание на то, что автомобиль находится в крайней левой полосе. Согласно пункту 10.4 Правил дорожного движения, перед поворотом или разворотом надо занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части. То есть поворачивать направо с левой полосы в этой ситуации запрещается.

Вот и получается, что водитель красного автомобиля в изображенной ситуации может продолжить движение в двух направлениях – прямо и в обратном.

Правильный ответ – 4.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.