Куда можно проехать? Задания для опытных водителей

В системе безопасности дорожного движения знаки играют ключевую роль. Они не просто регламентируют поведение участников движения – они формируют порядок, предупреждают опасность, обеспечивают координацию транспортных потоков. А одно из важнейших умений для водителей – уметь быстро и правильно оценить ситуацию, чтобы не нарушить правила и не подвергнуть себя и другим опасности.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, куда разрешено ехать водителю?

В каком направлении разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля?

Только прямо; Прямо и влево; Влево и в обратном направлении; Прямо и в обратном направлении; Только налево.

Объяснение

Имеем участок дороги и красный автомобиль на нем. Здесь водителю предлагается продолжить движение по трем направлениям. Какое из них не запрещено?

Именно дорожные знаки помогут решить этот вопрос. Изображенными дорожными знаками являются: 1.26 – "двустороннее движение", а также табличка 7.11 – "расстояние до объекта". Вместе эти два знака дают нам такое понимание: дальше впереди, а именно через 800 метров, начинается дорога с двусторонним движением. То есть, логично предположить, что сейчас автомобиль двигается по дороге с односторонним движением. И это – ключевая деталь.

Очевидно, что продолжать движение водитель может. А вот развернуться – нет, поскольку он находится на дороге с односторонним движением и в случае разворота будет двигаться против направления этого движения.

Что касается поворота налево – здесь ситуация немного интереснее. Казалось бы, ничего не запрещает водителю повернуть налево. И это действительно так – если бы дорога не была односторонней.

Эта дорога имеет две полосы для движения в одном направлении, и мы видим, что в случае поворота налево водитель поворачивает не из крайнего левого положения, а из крайнего правого, что является грубым, хотя и распространеным нарушением правил.

Таким образом, в изображенной ситуации водителю разрешено только движение прямо.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1.

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