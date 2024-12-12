Кто проедет перекресток последним: тест на знание ПДД
Перекрестки – опасные участки, требующие особого внимания и осмотрительности со стороны всех участников дорожного движения. ПДД устанавливают правила четкой очередности проезда, поэтому важно регулярно обновлять знания теории и улучшать навыки практики.
Предлагаем проверить себя интересным тестом. Определите, кто проедет или пройдет перекресток последним.
Кто проедет/пройдет этот перекресток последним?
- Пешеход;
- Велосипедист;
- Водитель синего автомобиля;
- Водитель красного автомобиля.
Объяснение
Водители авто должны дать дорогу пешеходу и велосипедисту.
Водитель красного авто, который поворачивает налево, также должен дать дорогу синему авто, который поворачивает налево.
Пункт 16.2 устанавливает, что на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он возвращает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.
В соответствии с пунктом 10.4 ПДД водитель, совершающий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен дать дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части – и попутным транспортным средствам . Водитель, выполняющий поворот налево, должен дать дорогу попутным транспортным средствам, которые двигаются впереди него и выполняют разворот.
Правильный ответ
Правильный ответ – 4. Последним проедет водитель красного автомобиля.
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