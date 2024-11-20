Кто должен дать дорогу трамваю? Задания на знание ПДД

Рельсовый транспорт, такой как городской трамвай, чаще всего имеет преимущество во время движения по городским улицам. Но ПДД имеют несколько исключений из этого правила.

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Можете ли вы определить, в какой ситуации действуют эти исключения? В Telegram-канале "За! Правилами" появилась задача, с помощью которой вы можете проверить себя.

Итак, на картинке мы видим две движущиеся в противоположных направлениях легковушки и два трамвая, которые тоже едут навстречу друг другу. Вам нужно определить, водитель какого автомобиля должен дать дорогу трамваю. Вариантов ответа здесь четыре:

водитель синего авто; водитель красного авто; оба должны дать дорогу; оба не должны давать дорогу.

Чтобы дать ответ на эту задачу, следует припомнить пункт 17.3 действующих ПДД. Согласно ему вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю. Однако за исключением случаев, когда трамвай выезжает из депо – в таком случае его водитель должен подождать, пока освободится путь.

В обрисованной ситуации мы видим два трамвая. Тот, что слева, выезжает из депо, а вот тот, что справа – заезжает в него. Таким образом, синий автомобиль имеет приоритет и не должен пропускать трамвай, с которым пересекается его путь. А вот водитель красного намерен проехать через путь, по которому трамваи направляется в сторону депо, а значит исключение из правила в этой ситуации не действует и рельсовый транспорт сохраняет преимущество.

Таким образом, правильным вариантом ответа является второй. Уступить дорогой трамваю должен водитель красной легковушки.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу о правильном разъезде с трамваем на перекрестке.

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