Куда можно проехать и почему: сложное задание по ПДД

На дороге всегда важно выбирать правильное разрешенное правилами направление движения – это залог безопасности. Но, чтобы не делать ошибок, нужно хорошо помнить все требования ПДД.

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Сможете ли вы сориентироваться в действительно сложной и запутанной ситуации? Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Вам нужно будет определить, в каком из предложенных направлений разрешается продолжить движение желтой машине, которая подъехала к перекрестку. Вот варианты ответов:

прямо и направо; налево и в обратном направлении; только в обратном направлении; прямо, направо и в обратном направлении; прямо и направо; только направо.

В целом водителю предлагается четыре направления для движения: прямо, направо, налево и разворот. Определить, какие из них являются разрешенными, помогут знаки, установленные на этом перекрестке. Который, стоит отметить, является нерегулируемым. Сразу отбросим знак 2.1 "Уступить дорогу". Авто в условиях задачи мы видим только одно, поэтому его можно не учитывать.

Для определения правильного ответа понадобится только знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Действие такого знака распространяется только на перекресток, на котором он установлен. Также он может быть установлен на выезде с прилегающей территории. Но при данных условиях знак не регулирует движение за пределами перекрестка.

Также знак 5.7.1 в этих условиях категорически запрещает поворот налево (или направо, если речь идет о знаке 5.7.2). Водители-новички часто воспринимают эти знаки, как указание об обязательном направлении движения, которого они должны придерживаться. Однако на самом деле они запрещают двигаться против направления стрелки, но не обязывают повернуть в ту сторону, куда она указывает. Проще говоря, движение вперед после такого знака разрешается.

А еще некоторые неопытные водители могут упускать из виду то, что знаки 5.7.1, как в этой ситуации, или противоположный по направлению 5.7.2, не запрещают разворот. Хотя в этой ситуации такое ограничение может показаться логичным, ведь траектория разворота движется навстречу стрелке и возможному потоку транспортных средств. Но в этой ситуации разворот – это маневр, который будет выполняться в первую очередь не на дороге с односторонним движением, а на перекрестке. Именно поэтому выполнение разворота в этой ситуации не будет нарушением правил.

Но означает ли, что в данной ситуации запрещен только поворот налево? На самом деле нет. Например, давайте присмотримся внимательнее к повороту направо. Знак такой поворот не запрещает. Но дорога на заданном перекрестке имеет по две полосы для движения в одном направлении. А водитель из условий находится в левой полосе, откуда нельзя развернуться направо – это запрещает пункт 10.4 действующих ПДД. Описанный случай не подпадает под исключения из этого правила, а значит повернуть направо водитель в этой ситуации не может.

Что касается движения прямо, то знак 5.7.1 его не запрещает. Но вернемся к тому, что дорога имеет по две полосы для движения в одном направлении. Если водитель поедет напрямик, он продолжит движение в левой полосе. Согласно пункту 11.2, на дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, водители должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом. Или когда правая полоса занята. В заданной ситуации водитель продолжит движение прямо в левой полосе не для поворота налево или разворота, и к тому же при абсолютно свободной правой полосе. А значит движение прямо ему тоже не разрешается.

Таким образом, из четырех предложенных направлений водителю разрешается только разворот. Для которого ему нужно будет включить соответствующий световой указатель. Правильным является третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал другую хитрую задачу на определение правильной траектории поворота налево.

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