Какая траектория разрешена? Хитрая задача по ПДД

Чтобы избежать столкновений на дороге, все водители должны четко соблюдать правила выполнения поворота, которые прописаны в действующих ПДД. Но хорошо ли вы помните все соответствующие положения?

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Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-блог "За! Правилами". Задание на первый взгляд кажется простым: нужно посмотреть на картинку с условиями задачи и определить, по какой траектории может повернуть желтое авто.

Итак, картинка изображает нам легковушку желтого цвета, водитель которой световым указателем предупреждает, что планирует повернуть на перекрестке налево. Условиями задачи для этого маневра предлагается две траектории – А и Б. Выберите вариант с правильным ответом на вопрос: какая траектория поворота налево здесь разрешается:

траектория поворота А; траектория поворота Б; обе траектории разрешены; обе траектории запрещены.

Итак, как видим, траектория А в данном случае – это поворот в крайнюю левую полосу, а траектория Б – поворот в правую полосу. Если обратиться к требованиям ПДД, то мы легко вспомним, что поворачивая направо, следует двигаться как можно правее к краю проезжей части.

Но относительно поворота налево таких требований нет. Пункт 10.5 Правил говорит лишь, что поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения. Поскольку водитель желтого авто придерживается этого требования, на какую полосу он бы не выехал, повернув налево, разрешенными для него здесь есть обе траектории. А значит правильным вариантом ответа является третий.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой надо было определить, кто нарушил правила, выполнив остановку.

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