Куда может проехать желтое авто: тест для водителей

Регулярное прохождение тестов по ПДД – действенный инструмент, который помогает держать в тонусе внимание, лучше ориентироваться на дорогах и избегать типичных ошибок. Даже опытные водители порой путаются в сложных ситуациях, которые можно проанализировать только в условиях теста.

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Предлагаем проверить знания с помощью непростого теста. Попробуйте определить, куда имеет право ехать желтый автомобиль?

Куда разрешается продолжить движение водителю желтого автомобиля?

направо и налево, налево и в обратном направлении, только направо, только налево, направо и в обратном направлении, все направления запрещены.

Пояснение

Знак 5.7.1 "выезд на дорогу с односторонним движением" указывает направление движения на перекрещиваемой дороге, на которой установлено одностороннее движение. То есть повернуть знак позволяет только направо, поскольку, повернув налево, водитель продолжит движение против потока. А это, конечно же, делать нельзя. Ни наш знак 5.7.1, ни знак 5.7.2 не запрещает на перекрестке выполнить разворот. Знак 3.24 "Разворот запрещен" запрещает водителям развернуться на этом перекрестке.

Таким образом, водителю желтого автомобиля знак "Выезд на дорогу с односторонним движением" запрещает повернуть налево, а знак "Разворот запрещен" – запрещает проехать в обратном направлении.

Синий и желтый автомобили находятся на дороге, имеющей две полосы для движения в их направлении. Водитель желтого авто подъехал к перекрестку в крайней левой полосе. Согласно пункту 10.4 Правил дорожного движения, водители обязаны перед поворотом или разворотом занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части.

Но, во-первых, если это не въезд на перекресток, на котором организовано круговое движение (поскольку на круговой перекресток можно въезжать с любой полосы), а также водитель не обязан занимать соответствующее крайнее положение, если другое направление движения определено дорожными знаками или разметкой.

Проще говоря, если знаки или разметка позволяют вам выполнить поворот или разворот не из соответствующего крайнего положения – это разрешено. А также не обязательно занимать соответствующее крайнее положение, если движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, знаками или разметкой. И это именно тот случай.

Водитель желтого автомобиля не может повернуть налево, так же как и проехать в обратном направлении. И единственное направление, которое ему разрешается – это поворот направо.

Правильный ответ

Правильный ответ – 3. Среди трех предложенных направлений на этом перекрестке водителю желтого автомобиля разрешается только повернуть направо.

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