Куда может проехать авто? Тест на знание ПДД

Правильный выбор направления движения – важная часть безопасного управления автомобилем. Но легко ли определить, куда водитель имеет право ехать в соответствии с действующими ПДД?

Видео дня

Проверить это можно с помощью теста, который предложил YouTube-канал "За! Правилами". По условиям красный автомобиль движется по городской улице. И перед его водителем есть три опции, куда он может проехать дальше. Ваша задача – определить, какие маневры ему разрешены из точки, где он находится: ехать прямо, повернуть налево или развернуться. Вот варианты ответа на эту задачу:

только прямо; прямо и налево; налево и в обратном направлении; прямо и в обратном направлении; только налево; все направления разрешены.

Чтобы найти правильное решение, следует внимательно посмотреть на дорожные знаки. Так мы видим в кадре знак 3.53 "Конец жилой зоны". Он лишь сообщает, что после поворота налево автомобиль попадет в жилую зону, однако на сам ответ этот знак фактически не влияет.

Зато ключевое значение имеют знак 1.26 "Двустороннее движение" и табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта". Они предупреждают, что в 300 метрах от этой точки начинается дорога с двусторонним движением. Это означает, что сейчас автомобиль едет по участку с односторонним движением. Поэтому разворот здесь однозначно запрещен, ведь после него водитель окажется на встречной полосе, что является нарушением. А вот прямо двигаться красная машина может.

По повороту налево – мы не видим запрещающих знаков или разметки, которые бы этому препятствовали. Однако автомобиль находится в крайней правой полосе. А согласно пункту 10.4 ПДД, выполнять поворот можно только из соответствующего крайнего положения на дороге.

Следовательно, в этой ситуации водитель не имеет права ни развернуться, ни повернуть налево. Единственный разрешенный вариант – продолжить движение прямо. Именно поэтому правильным ответом является первый вариант.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.