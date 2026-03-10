Можно ли повернуть направо? Тест на знание ПДД

Мотоциклисты являются полноценными участниками дорожного движения, однако на некоторых участках дороги для них действуют отдельные требования ПДД. Часть таких ограничений устанавливают специальные дорожные знаки.

Проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в этих знаках и соответствующих пунктах правил, предлагает тест, подготовленный и опубликованный на YouTube-канале "За! Правилами". В задании нужно определить, разрешается ли мотоциклисту выполнить поворот направо в изображенной ситуации. Среди предложенных вариантов ответа следующие:

разрешается; разрешается, если он там живет; разрешается, если он там работает; ответы 2 и 3; запрещается.

По условию задачи мотоциклист подъехал к перекрестку и заблаговременно включил правый указатель поворота, выполнив этим требования ПДД. Однако перед ним установлено несколько дорожных знаков, которые ему необходимо учесть. Знак 2.3 "Главная дорога" в данном случае роли не играет, ведь на перекрестке водитель находится сам и определять очередность проезда с другими участниками движения ему не нужно.

Ниже расположен запрещающий знак 3.7 "Движение на мопедах запрещено". Он запрещает движение мопедов и велосипедов с подвесным двигателем в указанном направлении. Дополнительная табличка 7.3.1 "Направление действия" уточняет, в каком именно направлении распространяется этот запрет. Следовательно, на этом перекрестке мопедам запрещено движение направо.

Как и в случае со многими запрещающими знаками, существуют исключения. Ограничение не касается перечисленных транспортных средств, которые принадлежат или обслуживают граждан, проживающих или работающих в этой зоне, а также аналогичного транспорта предприятий, расположенных в пределах обозначенной территории.

Значит ли это, что мотоциклист сможет повернуть направо только при наличии таких оснований? На самом деле нет. Этот знак вообще не распространяется на мотоциклы, поэтому водитель мотоцикла может выполнить поворот направо без дополнительных условий. Итак, правильным ответом в этом тесте является первый вариант – "разрешается".

